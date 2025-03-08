美AI審查社交網 撤撐哈馬斯學生簽證

國務院官員向Axios稱，他們檢視社交網站帳號時，特別尋找哈馬斯在2023年10月7日突襲以色列後對恐怖分子表示同情的證據。官員表示，計劃檢視內部資料庫，找出那些在上屆政府期間被捕但獲准繼續留在美國的簽證持有人，並檢視那些提到有外國人涉參與反猶活動卻未受罰的反以示威和猶太學生訴訟新聞報道。報道形容這是華府大幅增加監視外國人言行的舉措。

國務院確認有示威學生撤簽證

報道稱，聯邦政府官員檢視自2023年10月以來的學生和交流訪問學者資訊系統（SEVIS）裏的10萬人資料，以查看是否有學生因被捕或被停學而遭撤銷簽證，結果發現拜登政府任內幾乎沒撤銷任何簽證，反映當局未有嚴格執法。

霍士新聞周四報道，國務院確認前一晚已經撤銷一名學生的簽證，指對方涉及與支持哈馬斯示威相關的刑事行為，但未有透露學生身分及其就讀學校。國務院續指該學生將被逐出境。

（Axios/霍士新聞）