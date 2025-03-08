尹錫悅准釋放續受審 法院批撤拘留申請 在野黨抗議促上訴

檢方提拘留起訴時間超過規定

尹錫悅跟時任國防部長官金龍顯，涉合謀實施違憲違法的緊急戒嚴、投入戒嚴軍進入國會，以擾亂憲政秩序為由發動暴亂，前者在1月15日被捕，同月26日遭起訴涉嫌領導內亂。尹錫悅一方表示質疑拘留的合法性，上月4日向法院提出撤銷拘留申請。

法院表示，尹錫悅被捕後，檢方提出拘留起訴的時間超過規定期限，為確保程序的明確性，並消除對調查合法性的質疑，法院認為作出撤銷拘留的決定合理。

韓國媒體周五報道稱，儘管法院已通過撤消拘留申請，但如果檢方提出上訴，尹錫悅將無法立即從首爾拘留所獲釋。

彈劾案預計月中宣判

執政黨國民力量黨對於撤銷拘留決定表示歡迎，該黨緊急對策委員會委員長權寧世在國會召開記者會時表示，「法院根據法理和良心作出明智決定」，「希望憲法法院也能立足於憲法價值，作出公正判決」。共同民主黨發言人韓珉洙稱，法院決定批准釋放內亂頭目不妥，檢方應立刻上訴。

尹錫悅如果獲釋，將在不拘留狀態下接受對其彈劾案等案件的審理。目前，韓國憲法法院的尹錫悅彈劾案審理進入尾聲，上月25日結束最後一場辯論後，預計將在本月中旬宣判。首爾中央地方法院也於上月20日啟動對尹錫悅涉嫌發動內亂案的審理準備程序，並將在本月24日再次舉行審理準備程序。

（韓聯社/路透社/法新社）