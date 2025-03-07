華博士生迷姦10女在英罪成 警：恐另有50受害者

法庭資料顯示，被告鄒震濠（Zhenhao Zou，音譯，圖）的犯案手法通常是在社交場合或透過約會網站、社交媒體結識潛在被害人後，邀請她們到他的住所，一起喝點飲料或「切磋學業」，並在偷偷下藥後，對失去正常抵抗能力的被害女性施暴。

「披羊皮的狼」 錄6.5 TB作案資料

被告有為犯案過程秘密留下影音紀錄的習慣，以利日後「回顧」。警方指出，在被告住處及手機等電子裝置，總計查獲超過6.5 TB 資料，包括1660小時含華語對話的影片及逾900萬則社交媒體信息，從中可另外辨識出50名女性。被告的犯案規模和嚴重程度可能會是英國近期僅見。

有近30年警界資歷的倫敦警察廳指揮官薩斯沃思（Kevin Southworth）形容，被告是警方近期調查工作遭遇的最嚴重罪犯之一，很有可能會是英國歷來最重度性罪犯。

被告面臨35項指控，當中11項強姦、1項非法拘禁，以及數項窺淫、持有作案用管制化學品、持有內容極端的色情產品等，總計28項罪名成立。

鄒震濠曾在法庭誇稱自己「每個月能得手5名新的性伴侶」。與他交手過的警員大多形容他相貌斯文、表面上風度翩翩，檢察官後來在法庭上形容他是「披羊皮的狼」、「女性的噩夢」。

東莞富二代 稱國內沒性教育

根據警調和法庭資料，鄒震濠經濟寬裕，其倫敦住所每月租金約4000英鎊（約4萬港元），一身名牌衣著配飾。其家中也被檢出毒品。

來自中國廣東東莞的鄒震濠2017年抵達英國。他在法庭供稱，父親任職於中國國有企業，母親是教師。他稱自己在中國是學業優異的好學生；不過，學校未提供性教育。

在鄒震濠持有的部分作案影片，可看見被害女性向鄒震濠求饒，但他置之不理，甚至稱「這裏的隔音效果好得很」。

鄒震濠也有蒐集被害人個人用品的習慣，當「戰利品」收藏。

（BBC/英國天空新聞）