伙美軍演 韓戰機誤炸民居

機師涉誤入坐標 軍方致歉

事發位於距離首爾東北部40公里的抱川市，昨早約10時，有炮彈落在抱川市一處街道，造成15受，其中兩人重傷，並導致包括5間民宅在內7座建築物和汽車受損。韓國空軍承認發生異常投彈情况，稱兩架KF-16戰機在演習期間將8枚重500磅的MK-82炸彈，投在射擊範圍外，對造成有平民受傷表示歉意。軍方表示，已成立委員會調查事件，並將積極採取包括賠償等一切必要措施。一名軍官透露，今次意外是因機師輸入錯誤坐標引致。

射8彈毀多棟建築 最少15傷

韓美軍方目前已暫停實彈射擊演練，當局也暫時疏散當地居民，確認8枚炸彈中並無未爆彈。現場照片可見，一棟房屋被炸出大洞，窗戶被震碎，一座教堂四周遍佈瓦礫。當地一名居民憶述，事發時他正在家中看電視，突然聽到一聲巨響，整個房子震動，「當我走出屋外時，看到一片混亂」。事發時一名正在駕車的民眾稱，他只記得聽到「轟」的巨響，接着便失去意識，醒來後人已在救護車上。即使在1公里外的護老中心也受到影響，中心負責人表示，突如其來的爆炸震動了建築物，窗戶玻璃破碎，中心一名教師受傷送院。

今次實彈演習，是美韓年度例行聯合軍演「自由護盾」前的「前哨戰」，「自由護盾」軍演下周一（10日）起連續10天舉行。

（路透社/法新社/韓聯社/韓國先驅報）