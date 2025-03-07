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華府破慣例與「恐怖組織」哈馬斯直接對話

【明報專訊】美國白宮周三（5日）證實，美方就釋放人質與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯直接對話，是歷來首次兼打破長期以來奉行不與恐怖組織直接對話的政策。美國總統特朗普同日向哈馬斯發出最後通牒，要求立即釋放人質，「否則你們就完蛋」。 哈馬斯昨表示，特朗普的威脅會「鼓勵」以色列無視停火協議條款。

特發通牒促放人質

美國1997年將哈馬斯列為恐怖組織，華府一直避免與哈馬斯直接談判。不過美國新聞網站Axios周三披露，美國人質事務特使伯勒爾（Adam Boehler）近幾周在卡塔爾首都多哈與哈馬斯代表秘密會談，討論釋放被扣押的美國人質及達致長期停火，但未達成任何協議。白宮發言人萊維特周三證實，美國已直接與哈馬斯談判，試圖爭取人質獲釋，在談判前已諮詢以色列。她說，特朗普相信透過對話，「做最符合美國人民利益的事」。

特朗普同日向哈馬斯發出「最後警告」，要求立即釋放人質，否則將「付出慘痛代價」，他在社交平台發文強調，現在就要釋放所有人質，不能再拖，並歸還所有被殺害的人質遺體，「否則你們就完蛋」。特朗普沒有具體說明正向以色列提供何種支援。他還似乎對加沙平民發出警告，「美好的未來在等待你們（加沙人民），但若你們扣押人質，你們就死定了」。

以哈停火協議首階段上周六結束，目前仍有59名人質在加沙，估計當中22名人仍生還，在餘下被扣人質中有5名美國人。第二階段的談判將包括以軍全面撤出加沙、永久結束戰爭及重建加沙。美國正推動延長停火換釋放人質協議，但分析指出，美國很難在談判中滿足哈馬斯的要求，因哈馬斯希望結束戰爭，但這是美國無法控制的，且與恐怖組織談判有很大風險，因這會令他們食髓知味而更難搞。

（金融時報/BBC/Axios）

相關字詞﹕恐怖組織 談判 美國 人質 以色列-哈馬斯戰爭

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