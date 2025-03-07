美押後1月徵加墨車稅 緩車廠衝擊 特朗普與墨總統通話 允暫緩大部分加稅至4．2

難即遷生產線返美 助預囤零件

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）周三公布聲明，指特朗普在跟Stellantis、福特和通用汽車這三大美國車廠商討後，決定在《美墨加協議》（USMCA）下進口的任何汽車及汽車零件享有1個月關稅豁免。《紐約時報》當天引述一名知悉雙方通話的人士報道，上述3車廠行政高層告訴特朗普，向加、墨汽車和汽車零件徵稅將令它們公司成本上漲數十億美元，意味抵銷所有利潤。萊維特向記者表示：「他們（美國三大車廠）提出請求，總統（特朗普）欣然同意。」她又指特朗普期望美國汽車製造商「開始行動和投資，把生產線移回美國」，稱那樣做他們便不用再繳付關稅。

專家警告引發工人失業廠房倒閉

3車廠分別發聲明歡迎特朗普舉動。然而西方傳媒分析指出，只有1個月根本無濟於事，因轉移生產線牽涉大規模招聘人手、投資及戰略規劃，計議及行動需時。英國《金融時報》引述加拿大「汽車零件製造商協會」（APMA）會長沃爾普（Flavio Volpe）警告，僅1個月的寬免期將無助商家解決問題，亦可能引發工人失業及廠房倒閉，指「即使美國（汽車）商戶也難以在30天的威脅周期下運作」。《紐時》亦指1個月的寬免期將難以解決美國汽車業長遠受特朗普關稅計劃影響，但他們仍能利用該加稅暫緩期盡量從加、墨兩國進口汽車和其零件並囤積起來，以抵銷關稅生效後的衝擊。

多外國零件 「純美國製」短期難求

美國官方貿易數據顯示，該國去年進口的乘用車總值2170億美元（約1.69萬億港元），其中最多來自墨西哥，佔整體進口數量逾五分之一。此外、加、墨兩國同期共向美出口總值470億美元（約3666億港元）汽車零件。多個汽車業組織及相關專家估算，如特朗普政府向加、墨汽車及汽車零件的25%關稅落實，美國每輛新車售價將上漲1萬至1.2萬美元（約7.8萬至9.4萬港元）。此外，《紐時》周三分析，目前在美國銷售的多款汽車即使在國內組裝，也用上大量外國零件，要汽車重回「純美國製」短期內根本難以實現（見圖表）。

特轟杜魯多藉貿易糾紛「保權位」

美國3月4日起對加、墨兩國進口貨物加徵25%關稅，同時對中國進一步加徵10%關稅（累加20％），目前對加、墨汽車和汽車零件以外的關稅將繼續生效。加拿大總理杜魯多在關稅生效後曾跟特朗普通電話，尋求擴大豁免清單，但遭拒絕，特朗普事後在旗下社交平台Truth Social發文批評杜魯多利用美加貿易糾紛「保住自己權位」。此外，萊維特周三表示美國針對全球貿易伙伴的「對等關稅」仍將在下月2日起生效，而特朗普並不會考慮豁免。

（紐約時報/CNN/金融時報/華盛頓郵報/彭博社）