探烏大選可能 美涉密晤澤連斯基政治對手

Politico報道，美方密會的對象為烏克蘭反對派領袖、前總理季莫申科，以及前總統波羅申科所屬歐洲團結黨（YeS）高層成員。報道稱雙方討論在俄烏同意短暫停火後、全面和談正式開始前舉行大選。美方認為澤連斯基會因戰爭疲勞和民眾對貪污問題感失望而失去支持。多年來尋求讓澤連斯基倒台的俄羅斯亦支持烏克蘭提早大選。

季莫申科和波羅申科都曾公開反對在俄烏戰爭結束前大選，然而有美國共和黨外交專家向Politico稱，波羅申科的支持者及季莫申科都與特朗普陣營接觸，將自己定位為更易合作的人，並會同意很多澤連斯基不接受的事情。

美國《新聞周刊》上月底曾提出3名下屆烏國總統潛在人選，包括武裝部隊前總司令、現任駐英國大使扎盧日內、基輔市長克利欽科及國會議長斯特凡丘克。《經濟學人》 獲得的內部民調顯示，如果舉行選舉，澤連斯基將以30%對65%的支持票率敗給扎盧日內。然而英國民調機構Survation本周的民調顯示，有44%受訪者支持澤連斯基當總統，扎盧日內支持率則有21%，波羅申科和季莫申科分別僅10%和6%。

季莫申科波羅申科重申先和平後大選

季莫申科和波羅申科昨重申「先和平後大選」的立場。Politico向季莫申科查詢有否跟華府官員或特朗普隨行官員會面時，發言人拒絕回應，歐洲團結黨則表示他們的主張是確保戰後能舉行自由、公平的具競爭選舉，至於被指參與有關討論的4名特朗普隨行官員則未有回覆Politico查詢。

（中央社/路透社/Politico）

（俄軍侵烏）