歐盟峰會撐烏 法願擴核保護傘 澤連斯基感謝支持「讓烏克蘭不孤單」

俄批馬克龍核言論威脅俄國

烏克蘭總統澤連斯基上周與美國總統特朗普的會談不歡而散、加上俄軍侵烏3年後特朗普政府親近俄羅斯總統普京，同時有背棄烏克蘭甚至歐洲盟友之勢，令歐洲憂慮將不能再依靠美國保障其安全。在這背景下，歐洲理事會主席科斯塔召開緊急會議，試圖加強自身安全，並確保烏克蘭仍能獲得適當保護。

峰會出席者除了歐盟成員國領袖及歐盟委員會主席馮德萊恩，還有澤連斯基。他昨抵達峰會現場後，感謝歐洲領袖的支持：「我們不孤單，這讓我們非常感謝，而且這不僅是口頭支持而已……」他分別跟比利時首相德韋弗及馬克龍舉行場邊會談。

馮德萊恩稱現在是歐洲和烏克蘭的「分水嶺時刻」。 她指歐洲面臨明確而現實的危險，須能夠保護自己。會前消息指馮德萊恩將在此次特別峰會上，與歐盟成員國領導人討論總投入達8000億歐元（約6.7萬億港元）的「重新武裝歐洲」計劃。

馬克龍在峰會前夕發表電視演說，稱美國改變立場減少援烏，令人憂慮往後發展。他指法國及歐洲須繼續支持烏克蘭，直至烏克蘭能與俄談判達成對烏方及他們所有人而言堅實的和平，他指放棄烏克蘭將無法實現和平。

法核力量與俄美存大距離

馬克龍稱他將與歐盟領袖討論擴大法國的核威懾到歐洲大陸其他國家。然而分析指出，法國的核力量與美俄有相當距離——法國共有290枚核彈頭，而俄國則有最少1600枚已部署的核彈頭，以及2800枚儲備彈頭；至於美國則有1700枚已部署的核彈頭。有軍事專家提出，歐洲可部署一支由120架戰機組成的空軍，保護基輔和烏國西部領空免受俄軍攻擊，而毋須引發與俄方更廣泛衝突。

德國總理朔爾茨昨在峰會現場回應傳媒有關馬克龍的核威懾提議時，指歐洲不應放棄美國的參與。波蘭總理圖斯克稱整個歐洲有能力贏得與俄羅斯的任何軍事、金融和經濟上的對抗，又指馬克龍的建議值得研究。

（路透社/法新社/BBC/衛報/金融時報）

（俄軍侵烏）