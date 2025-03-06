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德擬修憲鬆綁國防開支 準總理與友黨達協議 研設4.1萬億基建基金

【明報專訊】隨着美國總統特朗普尋求與俄羅斯緩和關係，歐洲提高自身防衛能力變得迫切。預計成為下任德國總理的基民盟（CDU）主席默茨周二（4日） 宣布，與姊妹政黨基社盟及有望合組政府的社民黨達成協議，將提交法案修改憲法中的「債務煞車」條款，放寬對國防開支的限制，並成立為期10年的5000億歐元（約4.1萬億港元）基礎設施基金，務求在軍事和基建上注入數千億歐元額外資金。這將大大改變德國長久以來保守的借貸規則。

中右派的基民盟/基社盟（CDU/CSU）組成的聯盟黨上月勝出大選，將與社民黨組聯合政府。默茨周二與基社盟領袖澤德、社民黨聯合黨魁克林拜爾及埃斯克宣布，下周向國會提交法案，將超出國內生產總值（GDP）1%的國防開支豁免在「債務煞車」限制之外，意味容許政府隨時增加武裝部隊開支而不受憲法條款限制。3黨亦計劃放寬現有對州政府的債務規則，允許各州借貸額度相當於GDP的0.35%，以進一步提升經濟表現。

容許增武裝部隊開支不受限憲法

他們也將向國會提出另一憲法修正案，設立5000億歐元特別基金，用於投資工業和基建，希望在10年內有助刺激德國的疲弱經濟。默茨說：「鑑於歐洲大陸的自由與和平受到威脅，我們的國防必須秉持『不惜一切代價』原則。」

這些法案須獲國會三分之二支持才能通過，因此默茨需要爭取綠黨支持。他希望趕在現屆國會3月25日結束前完成相關立法工作，因為下屆國會極右的另類選擇黨和極左的左翼黨可能阻止有關改革。

標誌借貸保守立場「大轉變」

默茨提出的計劃標誌德國對借貸保守立場的「重大轉變」，經濟學家和國防專家普遍歡迎。德國政府2009年將「債務煞車」機制寫入憲法，規定德國聯邦政府不得為州政府舉債、聯邦政府的新增財赤不得超過GDP的0.35%等。此外，法國經濟部長隆巴德周二稱，由於政府計劃將國防支出增到佔GPD 3%以上，故可能需向富人徵更多稅，並為私人機構設立以國防為重點投資基金，但承諾不影響社會支出。

（金融時報/德國之聲/Politico）

相關字詞﹕歐洲 國防開支 默茨（Friedrich Merz） 債務 德國 特朗普2.0

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