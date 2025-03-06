WSJ：特簽令18招振興美造船業 削華航運主導

白宮設新造船辦公室 加強本土海運

特朗普周二在國會兩院聯席會議演說稱，政府希望重振美國商業和軍事造船業，表示會在白宮成立新的造船辦公室。擬定的措施還包括提高核船廠工人薪酬、指示政府效率部檢視包括海軍等採購流程、設立海事機會區（Maritime Opportunity Zones）和海事安全信託基金來促進投資等。

《華爾街日報》稱，相關措施借鑑在華府流傳數年的兩黨提案，另有航運業人員稱行政命令受到國安顧問華爾茲影響。華爾茲去年擔任國會眾議員時參與發起兩黨立法，目標是擴大懸掛美國旗幟的商業船隊規模，並為美國造船廠提供財政支援及稅務優惠。中國目前是全球最大貨櫃船生產地，數據顯示，以貨櫃容量計算，目前運作的貨船中有近29%是中國製。全球最大貨櫃航運公司、總部設於瑞士日內瓦的地中海航運公司行政總裁托夫特稱，若美國政府執行收費措施，會令航運公司停止在美國一些較小型港口的服務，因停靠這些港口卸少量貨櫃將得不償失。

（華爾街日報）