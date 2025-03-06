明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

美關稅掀報復潮 農產品遇出口壁壘

【明報專訊】美國農民很可能在特朗普政府重徵關稅掀起的報復潮下首當其衝。他們一方面要承受進口肥料等漲價的成本壓力，一方面遇到出口壁壘。農業領袖警告，貿易緊張局勢倘持續，客戶可能另覓巴西、智利和阿根廷等地的替代品。

海外客戶勢另覓進口地

美國大豆協會主席拉格蘭指出，政府徵關稅「動搖了建立貿易關係的核心原則--可靠性」。艾奧瓦農民聯會主席萊曼說：「跟總統想的相反，關稅除了帶來痛苦，什麼都沒有。本土市場根本未準備好填補損失，意即我們的作物將要跌價。」美國肉類出口聯合會副會長許勒表示，出口是他們業界的發展動力，但如今他們的海外客戶可能另覓進口產地。

路易斯安那州大學農業經濟學教授肯尼迪（Lynn Kennedy）表示，貿易伙伴選擇攻擊美國農業，其一主因是農產品佔了美國出口很大比例。此外，農業陣地的政治取態傾向保守，亦即總統特朗普和執政共和黨的票倉。

中國、加拿大已表明對多種美國農、畜、漁、林等產物徵收報復性關稅。中國海關總署周二又以驗出害蟲、真菌、農藥為由，宣布暫停美國原木進口及3家美企大豆輸華。特朗普第一任期2018年對中國開打的貿易戰，曾令美國農民受重挫，大豆等出口銷量損失了270億美元，其原在中國爭得的市場份額也被巴西等地佔了。儘管八成關稅收益轉作扶助受報復性關稅殃及的農民，但專家指出促進農業發展的是開拓市場而非補助。

（路透社/金融時報/紐約時報/時代雜誌）

相關字詞﹕美國農業 報復性關稅 關稅

上 / 下一篇新聞