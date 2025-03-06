美不排除與加墨妥協削關稅

盧特尼克強調「反毒」非貿戰

盧特尼克周二在CNBC節目中表示，華府對加、墨徵關稅不是「一場貿易戰」，而是遏止芬太尼湧入美國的「反毒戰」。當晚他在霍士財經頻道又稱，加、墨官員一整天與他通電話，試圖證明自己會做得好些，特朗普在旁聽着。他認為，加、墨會「有些動作」，特朗普會跟兩國達成某種協議，在關稅上「可能有些修訂」，但不會撤銷。

加拿大總理杜魯多周二質疑特朗普開徵關稅是想摧毁加國經濟，以便「易於兼併」。他指出，美國的芬太尼不足1%是經加拿大流入，批評特朗普徵稅「無道理」並挑起貿易戰，加拿大要反擊。該國周二凌晨起，在3周內分兩波對總值1550億加元的美國貨物徵收25%報復性關稅。

特朗普其後在社交平台警告：「請告訴加拿大州長杜魯多，他對美實施報復性關稅，我們的對等關稅將以相若金額馬上加碼。」

特朗普針對不同國家和貨物徵收關稅計劃，挑起美國史上前所未有的貿易和外交緊張，且似乎未見其利先見其弊。耶魯大學預算實驗室（Budget Lab）指出，若華府繼續徵關稅及遭加、墨、中國報復，將導致美國物價明年額外上漲1.2%。亞特蘭大聯儲銀行GDPNow模型周一更新了今年首季美國GDP預測，由2月19日預期增加2.3%變為下跌2.8%。國際商會（ICC）副秘書長威爾遜周二警告，關稅戰很可能拖累全球陷入新一輪「大蕭條」，「我們深感擔憂的是，這可能是下行螺旋的開端，讓我們陷入上世紀30年代的貿易戰境地」。在那十年中，美國對輸美商品徵收的高額關稅導致全球經濟陷入嚴重，全球近三分之一勞動力失業。

（路透社/CNBC/霍士新聞/華爾街日報）