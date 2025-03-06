特朗普國會演說：重塑國家大計剛開始 6提中國多涉關稅 稱澤連斯基願盡快重返談判

挾着勝出總統寶座、共和黨同時掌握國會兩院以及保守派大法官佔聯邦最高法院多數等優勢，特朗普上任一個半月以來雷厲風行其保守主張改革，揮刀大砍聯邦政府機構，大力遣返非法移民，並改變長期外交政策，包括向盟邦加徵關稅。他周二在國會發表演說時，亦一反過去總統在國會演說擴大兩黨共識的溫和作風。他在長達100分鐘的演說以國內事務為主，包括強化邊境管制、遣返非法移民、條列美國國際開發署（USAID）具爭議的海外支出、終止「多元、公平、共融」（DEI）政策等改變美國社會與聯邦政府的政策與成果。經濟上，特朗普提到各項減稅計劃、重啟美國造船業，以及吸引日本軟銀與台灣台積電等外國業者投資美國的成績。

力陳上屆不作為 再提接管格陵蘭

特朗普在演說中13次提到拜登或拜登政府，將包括雞蛋價格飈升在內美國正面對的問題歸咎對方不作為，說：「我們在43日內所達成的事比起很多4年或8年期的政府還多，而且這只是開端」。效忠特朗普的國會議員則在台下反覆高呼「美國、美國！」他進一步說：「美國夢正再度燃起，將比以往更加壯大，且勢不可擋。我國即將迎來一場全球前所未見的大復興，甚至可能是空前絕後的奇蹟。」

國際事務上，特朗普再度表明會接管格陵蘭，並終結烏克蘭戰爭。他說：「今日較早時，我收到一封來自烏克蘭總統澤連斯基的重要來函，信中寫道，烏克蘭準備好盡快坐到談判桌前，讓持久和平更快到來。沒有人比烏克蘭人更期望和平。」特朗普又6次提到中國，指中國在內的國家多年來對美國貨徵收高額關稅，並稱美國會在關稅問題上面對「些少波動」，又提到美國將運河移交給巴拿馬而非中國，並稱正在取回運河。綜合而言，特朗普在演說內關於中國的部分主要涉及關稅問題，並未有針對中國大造文章。

部分民主黨舉牌抗議 全程沒鼓掌

對於特朗普的說法，格陵蘭總理埃格德（Mute Egede）周三表示，當地人既不希望是丹麥人，也不希望成為美國人，強調格陵蘭是非賣品，也不能被予取予攜，其未來應由格陵蘭人自己決定。

國會內部分民主黨議員，不時在台下舉起「大話」和「錯誤」等小標語牌抗議，全程未見起立鼓掌。密歇根州聯邦參議員斯洛特基（Elissa Slotkin）隨後代表民主黨作出官方回應時表示，美國的民主正面對威脅，指總統無視法庭指令甚至憲法，而其他民選領袖只袖手旁觀。她敦促國民做到3點，使政府更能回應民眾訴求，包括保持關注、參與政治討論或行動、監察民選代表的投票紀錄，以及選擇真正關心的議題並加入相關關注團體。

美媒演繹兩極 CNN稱恐美更撕裂

美國主流傳媒對特朗普的演說有明顯演繹差異。傳統上親共和黨的右派傳媒霍士新聞標題為「特朗普慶祝第二任期初步勝利，並為『我們最偉大的年代』指引方向」。《華盛頓郵報》標題則指特朗普暗示要全力推動其被指分化的政策，有線新聞網絡（CNN）的分析則稱，演說恐怕令美國社會進一步撕裂。

（華盛頓郵報/霍士新聞/衛報/CNN/BBC）