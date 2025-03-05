CNN：埃及擬定排除哈馬斯管治戰後計劃

CNN報道引述的文件是由約旦官方消息人士提供，顯示埃及提議成立一個獨立的、技術官僚組成的巴勒斯坦委員會，在西岸巴勒斯坦自治政府轄下臨時統治加沙6個月。該份長達90頁的文件以「加沙2030」為名並帶有埃及總統的標誌，提議埃及和約旦訓練巴勒斯坦警察，以部署到加沙保衛安全。該計劃拒絕把巴人撤出加沙。

加沙物資價格飈升

另外，美國《紐約時報》周一（3日）報道，以色列的行動令加沙物資價格飈升，當地人憂心忡忡。來自加沙北部拜特哈農的30歲巴勒斯坦婦女阿塔說：「昨天一公斤糖是6謝克爾（Shekel），但現在，在（以總理）內塔尼亞胡宣布不允許任何物資進入後，價格已經漲到10謝克爾。」 加沙市居民穆罕默德亦表示，番茄價格從每公斤8謝克爾暴漲至20謝克爾。他指摘一些商人囤積居奇。

隨着停火協議第一階段結束，以色列接受美國提出的方案，將第一階段停火延長至下月中旬，涵蓋伊斯蘭教齋戒月及猶太教逾越節，但哈馬斯拒絕。

（紐約時報/新華社）

（以色列-哈馬斯戰爭）