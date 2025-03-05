CNN：埃及擬定排除哈馬斯管治戰後計劃

【明報專訊】加沙停火協議第一階段上周六（1日）結束翌日，以色列即下令暫停一切人道援助與商業物資進入加沙，試圖迫使哈馬斯接受停火第一階段延長方案。惟這提案遭哈馬斯拒絕，引發外界對戰鬥可能重啟的擔憂。美國有線新聞網絡（CNN）昨天根據取得的計劃草案報道，埃及已製定一份戰後計劃，將把哈馬斯排除在戰後的加沙治理架構之外。報道指該計劃預計在周二於開羅舉行的阿拉伯領導人緊急峰會上討論，並將在未來數周內提交給美國總統特朗普。
CNN報道引述的文件是由約旦官方消息人士提供，顯示埃及提議成立一個獨立的、技術官僚組成的巴勒斯坦委員會，在西岸巴勒斯坦自治政府轄下臨時統治加沙6個月。該份長達90頁的文件以「加沙2030」為名並帶有埃及總統的標誌，提議埃及和約旦訓練巴勒斯坦警察，以部署到加沙保衛安全。該計劃拒絕把巴人撤出加沙。
加沙物資價格飈升
另外，美國《紐約時報》周一（3日）報道，以色列的行動令加沙物資價格飈升，當地人憂心忡忡。來自加沙北部拜特哈農的30歲巴勒斯坦婦女阿塔說：「昨天一公斤糖是6謝克爾（Shekel），但現在，在（以總理）內塔尼亞胡宣布不允許任何物資進入後，價格已經漲到10謝克爾。」 加沙市居民穆罕默德亦表示，番茄價格從每公斤8謝克爾暴漲至20謝克爾。他指摘一些商人囤積居奇。
隨着停火協議第一階段結束，以色列接受美國提出的方案，將第一階段停火延長至下月中旬，涵蓋伊斯蘭教齋戒月及猶太教逾越節，但哈馬斯拒絕。