歐盟斥6.5萬億5招「重新武裝歐洲」

多國推動沒收1.6萬億俄資產

馮德萊恩說，歐盟「重新武裝歐洲」計劃包括5項措施，其中一項為啟動歐盟《穩定與增長公約》有關豁免程序，從而「允許成員國在不觸發過度赤字程序的情況下大幅增加國防開支」；另一項是提供新工具，向成員國提供1500億歐元貸款用於國防投資；還有一項是利用現有歐盟預算「將更多資金用於國防相關投資」。

馮德萊恩說，「歐洲已準備好大幅增加國防開支」。

另外，歐洲主要國家制定烏克蘭停火協議計劃之際，正大力推動沒收超過2000億歐元（約1.6萬億港元）的俄羅斯凍結資產。

長期以來，烏克蘭、英國、波蘭及波羅的海國家一直呼籲直接沒收這些資產，但柏林、巴黎和布魯塞爾對此持保留態度。 法國總統馬克龍擔憂，沒收俄羅斯主權資產將違反國際法確立的「主權資產豁免原則」，並可能嚇退來自沙特阿拉伯和中國等國的投資，影響歐元區的金融穩定。

《金融時報》引述3名熟悉談判內情的人報道，法國官員提議，如果俄羅斯違反未來的烏克蘭停火協議，歐洲各國可正式沒收這些資產。這一提議將作為戰後對基輔的安全保障措施之一。

（路透社/Euronews/新華社/金融時報/衛報）

（俄軍侵烏）