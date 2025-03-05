特朗普煞停軍援 澤連斯基低頭願簽礦約 發聲明「遺憾」白宮會晤未如預期 願特朗普強勢領導下議和

美國官員表示，特朗普周一與高級國安幕僚開會後作出暫停軍援烏克蘭的決定，涵蓋所有目前還沒送到烏克蘭境內的美國軍事裝備，包括正透過飛機和船運送的武器，以及在波蘭中轉區等候出貨的武器。官員稱，這不是永久停止援助，而是暫停。白宮官員在聲明中說：「特朗普已表明，他關注的是和平。我們需要我們的合作伙伴也致力實現這一目標。我們正暫停並檢視援助，以確保它有助於解決問題。」

特稱不認為礦產協議已死

美烏領袖交惡之下，澤連斯基周日向美聯社表示，距離與俄達成和平協議仍然非常遙遠，這番話再度激起特朗普不滿。他周一在社交平台批評這是澤連斯基發表過的「最糟糕言論」，稱「美國不會再忍下去」，「這就是我所說的，只要還有美國支持，這人就不會想要和平。還有歐洲與澤連斯基會晤時也坦言，在沒有美國下，他們無法成事」。不過同日特朗普向記者稱，不認為與烏克蘭的礦產協議已死，「對我們來說這是一項很好的交易」。

澤連斯基稱感謝美援助

澤連斯基周二的聲明重申烏克蘭「致力於和平」，並補充道：「沒有人想要無休止的戰爭。」他說：「烏克蘭準備盡快重返談判桌，讓持久和平更進一步。」他寫道：「沒有人比烏克蘭人更渴望和平。我的團隊和我已準備好在特朗普總統的強勢領導下努力，爭取持久和平」。澤連斯基表示，結束戰爭的第一步可能包括「釋放戰俘，以及在空域停火——禁止導彈、遠程無人機、炸彈攻擊能源及其他民用基礎設施——並且立即在海域實現停火，前提是俄羅斯也採取相同行動」。「隨後，我們希望能夠快速推進所有後續階段，並與美國合作，達成一項強有力的最終協議。」

澤連斯基再次表達對美國過去援助的感謝，「我們確實十分珍視美國為幫助烏克蘭維護主權和獨立所做的一切……我們也記得，當特朗普總統向烏克蘭提供標槍導彈時，局勢發生了改變。我們對此心存感激。」

俄軍侵烏3年以來，美國向烏提供逾1200億美元（約9360億港元）援助，其中包括673億美元（約5250億港元）軍援。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的報告指出，拜登政府時期承諾供烏的數十億美元裝備仍處於交付的不同階段，從宣布軍援到完成交付，通常需約8個月時間。這意味在拜登任內最後一年承諾的大部分軍援都未交付。拜登政府在任時也留下約38.5億美元（約300億港元）資金，允許政府直接從軍方庫存中提取武器援烏，未知特朗普政府會否動用這筆資金。

分析：乏美供武 烏恐捱不過年中

美國官員及分析指出，靠基輔自己生產武器及歐洲的軍援，烏克蘭可以承受美國「斷供」武器數周甚至數月，不過一旦斷供時間長，烏克蘭將失去一些先進武器補給，包括防空系統、地對地彈道導彈和遠程火箭炮，美國還為烏克蘭提供零件、保養和技術支援。一旦美國供應耗盡，烏克蘭遠程打擊和保護後方陣地的能力將受到影響。西方官員表示，若沒有美國新的軍援，烏克蘭現有的武器可能足以讓其按照目前的速度，與俄軍戰鬥到今年中。

（紐約時報/Axios/華爾街日報）

（俄軍侵烏）