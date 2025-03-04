稱與美世界觀趨同 俄指助兩國關係解凍

佩斯科夫在訪問中表示，美俄上月24日（烏戰滿3年）在聯合國大會，對重申烏克蘭主權和領土完整承諾的決議都投下反對票；同日聯合國安理會上，又共同支持通過由美方提出，呼籲迅速結束衝突，並進一步敦促俄烏之間達成持久和平的決議，佩斯科夫形容這此前根本「無法想像」。不過他談到美俄關係時說：「還有很長的路要走，因雙邊關係的整個複雜體系已受巨大損害，但若普京和特朗普兩位領導人的政治意願得以維持，這條道路可迅速而成功地走下去。」

特朗普：少擔心普京 多關注美非法移民

特朗普周日在其社交平台貼文，稱他們應該少花點時間擔心普京，應花更多時間關注移民性侵團伙、毒梟、殺人犯，以及從精神病院出來的人入境美國，「才不會落得像歐洲的下場」。

此外，美國傳媒周日引述官員報道，防長海格塞斯已向美國網戰司令部下指示，要求暫停針對俄羅斯包括網絡攻擊等行動。報道稱，未知會暫停多久，下達有關指令原因亦未明。

（路透社/基輔郵報/CBS）