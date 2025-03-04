明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

稱與美世界觀趨同 俄指助兩國關係解凍

【明報專訊】美國總統特朗普一改前政府外交立場，與俄羅斯日益走近。俄羅斯官媒周日（2日）播出克宮發言人佩斯科夫上周三的訪問，他指出美國新政府大幅改變外交政策取向，使之變得跟俄羅斯的世界觀「大致相同」，稱美方的新方向或預示兩國關係解凍。

佩斯科夫在訪問中表示，美俄上月24日（烏戰滿3年）在聯合國大會，對重申烏克蘭主權和領土完整承諾的決議都投下反對票；同日聯合國安理會上，又共同支持通過由美方提出，呼籲迅速結束衝突，並進一步敦促俄烏之間達成持久和平的決議，佩斯科夫形容這此前根本「無法想像」。不過他談到美俄關係時說：「還有很長的路要走，因雙邊關係的整個複雜體系已受巨大損害，但若普京和特朗普兩位領導人的政治意願得以維持，這條道路可迅速而成功地走下去。」

特朗普：少擔心普京 多關注美非法移民

特朗普周日在其社交平台貼文，稱他們應該少花點時間擔心普京，應花更多時間關注移民性侵團伙、毒梟、殺人犯，以及從精神病院出來的人入境美國，「才不會落得像歐洲的下場」。

此外，美國傳媒周日引述官員報道，防長海格塞斯已向美國網戰司令部下指示，要求暫停針對俄羅斯包括網絡攻擊等行動。報道稱，未知會暫停多久，下達有關指令原因亦未明。

（路透社/基輔郵報/CBS）

相關字詞﹕美俄關係 澤連斯基 普京 烏克蘭 俄羅斯 特朗普 美國

上 / 下一篇新聞