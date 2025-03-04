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美施壓下台 澤連斯基：換掉我並不容易

【明報專訊】烏克蘭總統澤連斯基的去留問題逐漸演變成為俄烏終戰焦點「條件」之一。美國政界持續施壓要求澤連斯基落台，國務卿魯比奧、國安顧問華爾茲、眾議院議長邁克‧約翰遜都分別質疑澤連斯基會對促成終戰造成障礙。澤連斯基周日向英國傳媒稱要將他換掉並不容易，但重申願為交換烏國加入北約而離任。

魯比奧華爾茲眾院議長發聲

華爾茲周日出席美國有線新聞網絡（CNN）節目《國情諮文》時稱，他們需要一名能夠跟美國打交道，最後跟俄羅斯達成協議的領袖：「如澤連斯基的個人或政治動機跟結束其國家的戰鬥背道而馳，那麼我認為我們會出現真正問題。」

魯比奧在美國廣播公司（ABC）節目This Week為上周特朗普對澤連斯基態度急劇轉變辯護，指摘後者在橢圓形辦公室公開挑戰特朗普和副總統萬斯，試圖破壞與俄羅斯的和平進程。他又稱自上周五後再未跟澤連斯基及烏國外長西比加會談，並表示當烏方準備好實現和平時，他們將會準備再接觸。

參議員憂澤連斯基下台令烏混亂

約翰遜在全國廣播公司（NBC）節目Meet the Press稱，澤連斯基要「回復理智並帶着感激之情回到談判桌」，否則改由其他人帶領烏克蘭來做這件事。不過共和黨籍參議員蘭克福德（James Lankford）及後接受同一節目訪問時表態反對：「坦白說，我認為這（要求澤連斯基下台）會讓烏克蘭當下——嘗試找出能促成和平的談判者之際——陷入混亂。」

面對美國多名官員的施壓，澤連斯基周日向英國傳媒回應說：「如果他們要更換我，基於目前情况和支持度，單純取代我并非容易的事。單是舉行選舉並不夠，你還需要阻止我參選，這會有點困難。」他又重申願用總統之職換取烏克蘭加入北約，「那麼我就完成使命」。

（法新社/路透社/Politico/CNN/紐約時報）

相關字詞﹕俄軍侵烏 澤連斯基 烏克蘭 俄羅斯 特朗普 美國

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