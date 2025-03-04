分析：歐斡旋試掌外交主導權 作用難及美

英法意領袖可作歐美橋樑

《衛報》周日刊登分析指出，歐洲軍援在質和量中都難以代替美供烏武器。報道引述英國「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）所長埃萊胡斯（Rachel Ellehuus）稱，美國軍援在3方面尤其重要：防空、較遠程彈道導彈，以及衛星通訊設備，而歐洲第一缺少美製「愛國者」導彈防禦系統的替代品；第二，德國拒絕供烏「金牛座」巡航導彈，英法的「暴風影」導彈本身供應又短缺；第三，在烏前線發揮重要作用的「星鏈」衛星通訊設備亦難以取代。《衛報》又表示，量方面美國約670億美元（約5226億港元）軍事援烏承諾，價值已相當於整個歐洲供烏的軍援，如美國棄烏，意味歐洲須用多一倍資源填補空缺。

英國廣播公司（BBC）同日亦指出，歐洲的努力僅能對俄烏停火進展起到一半作用，剩下很大程度上取決於美國是否願意承擔應有角色。英國首相施紀賢、法國總統馬克龍、意大利總理梅洛尼在特朗普和烏克蘭總統澤連斯基上周五在白宮爆發罵戰後積極挽救美烏及美歐關係：施紀賢強調歐洲援烏努力不能缺少美國「後盾」；馬克龍前天向法國《星期日論壇報》表示，他「正試圖讓美國人明白棄烏不符合他們利益」；梅洛尼上周六跟特朗普通電話時，促請對方盡快召開美歐峰會。英國駐美大使文德森日前曾形容，當下能說服美國為烏克蘭提供安全保證只有美烏礦產協議，因這將令美方在烏克蘭境內擁有實際利益。

魯比奧：先有和平再談安全保證

美國國務卿魯比奧周日則在美國廣播公司（ABC）節目中強調，先有和平再談安全保證才有意義，只可惜現在能否達至和平都成疑問。他說：「結束戰爭的唯一方法，是（俄羅斯總統）普京願意走到談判桌，而目前，總統特朗普是世上唯一一人至少有機會，能把他（普京）帶到談判桌來，然後看看他到底多想結束戰爭。」

（衛報/BBC/金融時報）