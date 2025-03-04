歐4共識援烏制俄 强調美角色重要 施紀賢重申須獲美安全保證 馬克龍倡海空停火一月

建「自願聯盟」赴烏維和

參加峰會的近20名歐洲及西方領袖在倫敦峰會達成以下4點共識：

1）保持軍援運往烏克蘭，以及繼續增加對俄羅斯經濟施壓；

2）持久和平必須保障烏克蘭主權和安全，任何和談都必須有烏方代表在場；

3）尋求和平協議加強烏方防衛能力，以防止其未來再遭入侵；

4）建立「自願聯盟」（coalition of willing）赴烏捍衛協議，並保障其後和平。

施紀賢會後在記者會上稱，已有數個國家表態有意參與美法牽頭跟烏克蘭制訂的和平計劃，扮演「較具前瞻」角色，組成「自願聯盟」。他另表示，英國將以「地面和空中部隊」支持其援烏承諾，並強調說：「讓我表明立場，我們（歐洲）同意美國總統特朗普所提有迫切需要以達至俄烏持久和平，現在我們（美歐）需要攜手推動實現（這件事）……沒人希望看到上周五發生的事（美烏鬧翻），而我不接受美國是『不可靠盟友』（的說法）。」英國《衛報》周日報道，部分英國官員相信美烏礦產協議作為「經濟後盾」，將足以為烏克蘭提供安全。

美媒：特朗普研停軍援烏克蘭

不過，美國對烏取態仍充滿變數。《紐約時報》引述華府官員消息報道，特朗普及其官員可能於周一（3日）討論暫緩甚至取消向烏提供軍備。

施紀賢在峰會後宣布向烏克蘭提供16億英鎊（約157億港元）出口信貸，協助烏克蘭從英國購買逾5000枚輕型多用途導彈（LMM）。

歐盟委員會主席馮德萊恩稱，目前有迫切需要「重新武裝歐洲」，以及幫助烏克蘭裝備成「鋼鐵箭豬」（steel porcupine），以阻嚇未來侵略者。

馬克龍於峰會後接受法國《費加羅報》訪問表示，他和施紀賢已提議俄烏初步就「空中、海上和能源基建」休戰1個月，爭取時間為戰事降溫，但該首階段停火暫不會包括地面戰鬥，他解釋稱因為「前線的長度」令監督全面停火將「非常困難」，並指出「未來數周先暫不會有歐洲軍隊踏上烏克蘭土地」。法國外長巴羅昨向傳媒解釋，上述計劃能測試俄總統普京是否真心有意停火。不過，英方其後表示尚未就停火提議達成共識。

澤連斯基在峰會後記者會上表示，烏克蘭跟歐洲各國正共同尋求跟美國合作的基礎，以達至真正且保證安全的和平。他隨後到桑德林厄姆莊園會見英王查理斯三世，重申準備好跟美國簽訂礦產協議，他其後在社交平台X發文形容「歐洲目前極高的團結水平已很久未見」，另指俄方可先透過釋放戰俘以及被擄至俄本土的烏兒童展現誠意，作為和平協議的開端。

俄指歐洲派兵「意味危機根源不除」

有報道指歐洲未必會以北約名義參與戰後的烏克蘭維和任務，初步構思可能向烏克蘭提供，空中掩護、情報與監視活動等。但俄羅斯外長拉夫羅夫周日重申，俄方認為歐洲維和部隊在烏克蘭出現，「意味引發烏克蘭危機根源將不會消失」。

（衛報/BBC/CNN/路透社/新華社）