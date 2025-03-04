AI輔製掀爭議 奧斯卡擬改例强制披露

涉《粗獷派建築師》《艾美利亞變奏曲》

《粗獷派建築師》與《艾美利亞變奏曲》分別使用AI技術解決飾演主角的演員外語能力和歌唱聲域的問題，令劇中角色更逼真。惟正因這些配合AI的後期製作，惹起外界質疑該兩名演員獲提名角逐最佳主角是否實至名歸。文娛雜誌Variety上月報道，主辦奧斯卡金像獎的美國電影學院執行委員會正調查旗下各分會於電影應用AI情况，可能最快4月公布新例，強制獲提名競逐2026年度奧斯卡的電影披露使用AI的部分。

有評論者指出，AI對影視行業的好處從前期製作涵蓋至發行分銷，並不會掩蓋導演和演員的才華，只會相得益彰。例如電影《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga）運用AI技術，使童星容貌自然「過渡」到成年演員。此外，AI通過深度學習，有助分析劇本，提供選角選景的建議。妥善運用AI，還可以毋須高昂的布景和特技製作成本，達至可觀的視覺效果。片商還能賴以分析觀衆數據制定行銷策略、挑選發行時間和媒介。

美國一名從事視覺特效的資深電影幕後工作者認為，在決定電影獎項之前，須先了解真人演員為該片作出了多大努力。另一影業人士認為，從來沒有不靠演員而有精彩的數碼表演。

（Variety/CNBC）

（第97屆奧斯卡金像獎）