巴人紀錄片奪奧斯卡 以導演籲停摧毀加沙

這部紀錄片於2019至2023年製作，展示奮力抗爭的巴勒斯坦社運人士阿德拉（Basel Adra）冒着被捕的風險，手持攝錄機在西岸南部的家鄉馬薩費爾亞塔（Masafer Yatta）記錄以軍拆毁巴人房屋、將巴人逐出家園以建立軍事訓練區的情况，其間他遇上以色列記者亞伯拉罕（Yuval Abraham），雙方成為朋友，而這部電影便是由他們與另外兩名導演合製。紀錄片突顯兩人生活的平行現實，亞伯拉罕的黃色以色列車牌，讓他得以自由出入任何地方，阿德拉則被限制在一個對巴人來說愈來愈小的領土內。

阿德拉周日領獎時表示，《家不成家》反映巴人幾十年來一直遭受的嚴酷現實，「兩個月前我當了爸爸，我希望我的女兒不用過我現在的生活，總是害怕殖民者、暴力、房屋被拆和逼遷。這是我生活的社區在以色列佔領下每天都要面對的事情」。他呼籲全球採取行動，「阻止不公正行為，停止對巴人的種族清洗」。

得獎感言斥美阻和解

亞伯拉罕在台上呼籲結束摧毁加沙及其人民，同時促巴人武裝釋放以色列人質。他形容阿德拉是他的兄弟，又抨擊以色列政權，說：「我們不平等，在我們生活的政權下，我在民事法律下是自由的，而巴塞爾（阿德拉）卻被軍事法摧毁生活且他無法控制。有一條不同的道路，一個沒有種族至上的政治解決方案，我們兩個民族都享有國民權利。但我在這裏不得不說，這個國家（美國）的外交政策正在協助阻擋這條道路……難道你看不到我們是如此緊密相連嗎？若巴塞爾的人民真正自由和安全，我的人民才能真正安全」。

頒獎嘉賓：榮耀歸烏克蘭

除了《家不成家》，今屆奧斯卡頒獎禮的政治味不算濃厚，但擔任司儀的名嘴哥南奧拜恩提及大贏家《阿諾拉》時，也暗諷特朗普政府。該片講述紐約年輕脫衣舞孃與俄羅斯寡頭之子的短暫愛情故事，其中脫衣舞孃訓斥有權勢的俄羅斯家族成為片中高潮之一。哥南奧拜恩說：「我想美國人很高興看到終於有人站出來對抗有權勢的俄羅斯人。」《標殺令》美國女星戴露漢娜在頒發最佳剪接獎時說「Slava Ukraine」（應爲Slava Ukraini，意爲榮耀歸烏克蘭）。

（路透社/半島電視台/紐約時報）

（第97屆奧斯卡金像獎）