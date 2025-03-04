明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

巴人紀錄片奪奧斯卡 以導演籲停摧毀加沙

【明報專訊】由以色列和巴勒斯坦人合作而成、記錄以軍在西岸拆毁巴人家園的電影《家不成家——我生於巴勒斯坦》（No Other Land，下稱《家不成家》），周日（2日）獲得奧斯卡最佳紀錄片獎。兩名導演領獎時呼籲全球幫助阻止以色列「種族清洗」巴人，為巴人開闢一條更公平之路，並抨擊美國的外交政策正協助阻礙這條道路。

這部紀錄片於2019至2023年製作，展示奮力抗爭的巴勒斯坦社運人士阿德拉（Basel Adra）冒着被捕的風險，手持攝錄機在西岸南部的家鄉馬薩費爾亞塔（Masafer Yatta）記錄以軍拆毁巴人房屋、將巴人逐出家園以建立軍事訓練區的情况，其間他遇上以色列記者亞伯拉罕（Yuval Abraham），雙方成為朋友，而這部電影便是由他們與另外兩名導演合製。紀錄片突顯兩人生活的平行現實，亞伯拉罕的黃色以色列車牌，讓他得以自由出入任何地方，阿德拉則被限制在一個對巴人來說愈來愈小的領土內。

阿德拉周日領獎時表示，《家不成家》反映巴人幾十年來一直遭受的嚴酷現實，「兩個月前我當了爸爸，我希望我的女兒不用過我現在的生活，總是害怕殖民者、暴力、房屋被拆和逼遷。這是我生活的社區在以色列佔領下每天都要面對的事情」。他呼籲全球採取行動，「阻止不公正行為，停止對巴人的種族清洗」。

得獎感言斥美阻和解

亞伯拉罕在台上呼籲結束摧毁加沙及其人民，同時促巴人武裝釋放以色列人質。他形容阿德拉是他的兄弟，又抨擊以色列政權，說：「我們不平等，在我們生活的政權下，我在民事法律下是自由的，而巴塞爾（阿德拉）卻被軍事法摧毁生活且他無法控制。有一條不同的道路，一個沒有種族至上的政治解決方案，我們兩個民族都享有國民權利。但我在這裏不得不說，這個國家（美國）的外交政策正在協助阻擋這條道路……難道你看不到我們是如此緊密相連嗎？若巴塞爾的人民真正自由和安全，我的人民才能真正安全」。

頒獎嘉賓：榮耀歸烏克蘭

除了《家不成家》，今屆奧斯卡頒獎禮的政治味不算濃厚，但擔任司儀的名嘴哥南奧拜恩提及大贏家《阿諾拉》時，也暗諷特朗普政府。該片講述紐約年輕脫衣舞孃與俄羅斯寡頭之子的短暫愛情故事，其中脫衣舞孃訓斥有權勢的俄羅斯家族成為片中高潮之一。哥南奧拜恩說：「我想美國人很高興看到終於有人站出來對抗有權勢的俄羅斯人。」《標殺令》美國女星戴露漢娜在頒發最佳剪接獎時說「Slava Ukraine」（應爲Slava Ukraini，意爲榮耀歸烏克蘭）。

（路透社/半島電視台/紐約時報）

（第97屆奧斯卡金像獎）

相關字詞﹕亞伯拉罕（Yuval Abraham） 阿德拉（Basel Adra） 以巴衝突 西岸 巴勒斯坦 以色列-哈馬斯戰爭 最佳紀錄片 奧斯卡

上 / 下一篇新聞