特朗普命查木材進口 鋪路徵稅

特朗普上周六簽發了兩份行政命令，一是應對進口木材、木製品對國家安全的威脅，一是要求「立即擴大」美國木材生產，以降低建築及房屋成本。其中一道行政命令指示商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）根據1962年頒布的「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條款啟動調查，「以釐清林木、木材及其衍生產物進口對國家安全的影響」。 命令指出，商務部的調查必須在270天內完成。

放寬伐木監管谷產量 降建屋成本

另一行政命令要求內政部、農業部在90天內採取新措施，一來簡化從公共土地砍伐木材的許可程序，二來改善從森林和水道回收倒下樹木的方式，來增加國內的木材供應量。

白宮官員表示，對進口木材的倚賴度日增之所以構成潛在國安風險，一部分原因在於美軍在架設勤務中消耗大量木材。此外，該官員表示，一項美國國內供應量充足的物資卻日益仰賴進口，對美國經濟而言也是一種危險。

特朗普先前告訴記者，他正考慮對木材和林產物徵收25%關稅。白宮官員表示，調查過後產生的任何關稅，都會附加在現有對加拿大軟木材徵收的14.5%反傾銷和反補貼稅中。

調查將鎖定諸如加拿大、德國和巴西的出口國，白宮官員之前指控這些經濟體「將木材傾銷到美國市場，損害美國經濟繁榮和國家安全」。

（彭博社/法新社/中央社）