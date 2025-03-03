FT：前特務推重新營運北溪管道 換美撤對俄制裁

與普京私交甚篤

報道指上述交易涉及現年69歲的德國商人瓦爾尼格（Matthias Warnig），他計劃透過美國商人接觸特朗普團隊，尋求恢復營運北溪2號（Nord Stream 2）管道，作為協調終結烏戰的幕後渠道，並加深美俄經濟聯繫。有特朗普主要官員留意到並歡迎相關計劃，其中一支由美企領導的商團提交的計劃書包括後制裁時代跟俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）作交易。

北溪2號兩條輸氣管道中的其中一條2022年9月被攻擊破壞，另一條完好的管道則從未啟用。消息人士向FT表示，上述計劃將令美國獲得對歐洲能源供應的重大話語權，但要實現仍將面臨以下挑戰：美方會否真的應俄方要求撤銷制裁；俄方會否恢復向歐洲出售天然氣；柏林會否同意經德國向歐洲買家輸氣。

瓦爾尼格冷戰時期曾於東德秘密警察組織史塔西（Stasi）任職，1990年代在俄羅斯聖彼得堡成立銀行時認識在當地任官的普京，二人繼而成為密友。瓦爾尼格其後成為北溪2號瑞士母公司的行政總裁直至2023年，他2022年被美國拜登政府制裁。他回應FT報道稱，並未跟任何美國政客或商人磋商，強調「恪守美方制裁」。

（金融時報）