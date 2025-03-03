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美官員歸咎澤連斯基「不按劇本」 指特朗普仍想達協議

【明報專訊】烏克蘭總統澤連斯基上周五到訪白宮，與美國總統特朗普會晤以吵架收場。有美媒報道，有特朗普政府官員歸咎澤連斯基「沒按劇本演」、堅持要談安全保障而搞砸事情。政治新聞網站Politico前天報道，挺澤連斯基的美國國會議員瘋狂試圖挽救局面，而兩名白宮高級官員表示，特朗普在白宮會晤後說等澤連斯基「準備好迎接和平時，再回來談」，態度是認真的，特朗普仍希望能達成協議。

Politico一篇專欄指出，澤連斯基似乎忘記與特朗普打交道的第一條守則：奉承是打入特朗普圈子的入場券，而在公開場合出言侮辱，就會迅速出局。澤連斯基在進入白宮前才與聯邦參議員私下會晤，而一名知情人士表示，「每個人都給他同樣的建議，那就是完成協議，不要耍把戲，要非常感激特朗普及美國政府所做的一切。議員建議澤連斯基以『感謝你所做的一切』開頭，然後敲定協議，但結果卻是大家昨天看到的那樣。」

《衛報》則引述知情人士報道，美方在會談前已明確告知烏克蘭官員，特朗普此次訪談的重點是簽署礦產協議，而安全保證問題將留待後續討論。然而，澤連斯基在會上強調烏克蘭需要更明確的安全承諾，並質疑萬斯的和平談判觀點，引發美方強烈不滿。

被形容為扮演「主攻手」的萬斯，讓這場原本平和的會議急轉直下。萬斯被視為特朗普外交政策理念的闡釋者，主張將美國資源優先用於國內而非無條件支持基輔。特朗普的幕僚認為，萬斯的憤怒反應突顯他對烏克蘭問題的個人看法，並使得會談變得更加緊張。BBC指出，這次罵戰顯示萬斯的影響力正超越特朗普的副手身分，逐步展現出更獨立的政治角色。

普京「感滿意」 甚於打勝仗

英國《觀察家報》昨報道，雖然俄羅斯總統普京迄今對這場爭吵保持沉默，但俄羅斯政界人士與媒體對烏克蘭領導人遭「突襲」幸災樂禍，歡欣鼓舞。一名熟悉克宮內部想法的消息人士表示，「現在普京根本不需要多說什麼。很明顯，他對這場戲感到相當滿意，並且現在相信自己可以在烏克蘭問題上提出更大的要求。這場會面對普京來說，比戰爭開始以來的任何一場軍事勝利都更具價值。」

（衛報/Politico/BBC）

相關字詞﹕澤連斯基 俄軍侵烏

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