倫敦峰會加強援烏克蘭 歐領袖調停美紛爭 東道主英揆施紀賢警告「歐安全關鍵時刻」

倫敦峰會3焦點討論 援烏制俄

上述歐洲安全峰會以「保障我們的未來」為口號，出席者包括澤連斯基、法、德、意等多個歐洲國家領袖；北約秘書長呂特；歐盟委員會主席馮德萊恩。土耳其派外長費丹與會；另加拿大總理杜魯多也有到場。英國首相府前晚發新聞公告，指峰會會聚焦3點討論：（1）以持續軍援烏克蘭及增加對俄經濟施壓，加強烏克蘭的地位與實力；（2）尋求保障烏克蘭永久和平的強大持久協議，保障其有能力防止並抵禦未來俄羅斯攻擊；（3）強大安全保證的下一步計劃。

施紀賢昨天於會前向英國廣播公司（BBC）表示，將跟法國以及一兩個其他國家，跟烏克蘭制訂中止戰鬥的計劃，然後與美國討論；歐洲領袖同意對烏安全保證需經「自願聯盟」（coalition of the willing，歐盟、英國和挪威研建中、旨在擴大防衛能力的機制）領導並集體提供支持，指靠每個國家各自推進最終步伐只會太慢。他強調雖然歐洲國家要為烏安全保證付出更多，但自己一直表明需要美國作為「後盾」（backstop），指過去周末跟特、澤二人分別通了數次電話，在緩和美烏緊張關係及推動兩國礦產協議方面「取得重要進展」，西方傳媒此前報道，施紀賢計劃在峰會上呼籲歐洲國家承諾把國防開支預算目標從現時的GDP 2.3%增至2.5%，以配合美國期望未來由歐洲主導協防烏克蘭。

施紀賢：不認為澤連斯基有錯

施紀賢又在訪問中稱，不認為澤連斯基在會見特朗普期間有做錯事。

澤連斯基上周六從美國抵英後跟施紀賢會面長達75分鐘，雙方簽訂22.6億英鎊（約221億港元）貸款協議，澤連斯基稱該筆從凍結俄羅斯資產而來的款項將用於生產烏克蘭武器，同時亦在網上發文強調特朗普的支持仍「至關重要」。他周日除出席上述峰會外，亦會見了英王查理斯三世。施紀賢則指無論多久，英國都將繼續與烏克蘭站在同一陣線。

此外，馬克龍上周六在愛麗舍宮見記者時，表示自己分別跟特、澤二人通過電話，表示澤連斯基告訴他有意恢復美烏對話，馬克龍則指各方都應重回冷靜與尊重。他又提議英、法兩個歐洲核武國跟其他區內國家展開戰略對話，向它們提供核保護傘，指後者無法再依賴美國的核保護。立陶宛總統瑙塞達昨呼籲美烏返回談判桌，並讓歐洲加入和談。

魯比奧：白宮爭執後未與澤連斯基對話

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）昨在美國廣播公司（ABC）節目中表示，自特朗普與澤連斯基上周五在白宮爭執以來，他未有與澤連斯基和烏克蘭外長西比哈對話，並表示「當他們準備好達成和平時，我們也將準備好重新接觸」。另外，白宮國安顧問華爾茲（Mike Waltz）昨在美國有線新聞網絡（CNN）的節目表示，美國需要一名願與俄羅斯達成持久和平的烏克蘭領袖，目前尚不清楚澤連斯基是否已準備好這樣做。

（英國政府網站/金融時報/BBC）