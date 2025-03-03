以色列斷加沙人道物資逼妥協 首階段停火屆滿 哈馬斯不接受緩衝方案

以色列聲明表示，以方接受了美國總統特朗普的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）的提議，把停火第一階段延至過完伊斯蘭齋戒月（約3月31日結束）、猶太節日逾越節（4月20日結束）。這期間，哈馬斯須交回仍在加沙的半數人質，無論生死。至於餘下半數將待達成永久停火協議後釋放。目前以方仍有59人被哈馬斯扣留，估計當中24人仍生存。

哈馬斯斥戰爭罪 警告要為人質負責

據此前協議，以色列要在第一階段停火第42天、即3月2日開始從「費拉德爾菲走廊」撤軍，並在3月10日前完全撤離。然而CNN上周四引述以國官員報道，以軍並不打算撤走。以哈本應於2月3日開啟第二階段停火談判，惟並未開展。

以色列昨指因為哈馬斯拒絕接納第一階段延期，宣布從周日早晨起「暫停所有貨物和補給品進入加沙」。以總理辦公室聲明指出：「以色列不會接受不釋放我方人質的停火。如果哈馬斯執意拒絕，將面臨其他後果」。

以方表示只要哈馬斯接受新停火協議，就會開始第二階段的談判。不過以方要求哈馬斯放棄管治加沙和徹底繳械。以色列且表示獲美國保證，倘以方認為談判無效，有權於42天後恢復攻擊加沙。美國國務卿魯比奧上周六表示已簽聲明，加快向以色列提供約40億美元（約312億港元）的軍事援助。

哈馬斯指摘截停物資輸入加沙是「敲詐」、「戰爭罪行」，呼籲卡塔爾、埃及出面，使以色列結束「懲罰性和不道德的措施」。

（法新社/彭博社/路透社/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）