墨提跟美徵華關稅 美財長籲加國仿效

美國定於3月4日向墨西哥和加拿大進口貨開徵25%關稅；同日對中國進口貨再加徵10%關稅，使之在一個月間累增了20%。過去一周，美國商務部長盧特尼克、貿易代表格里爾等華府官員俱在跟墨西哥經濟部長埃布拉德等墨西哥官員談判時，敦促墨西哥向中國進口貨物徵關稅。

「打做抗中國貨北美堡壘」

彭博社上周五（2月28日）引述知情人士報道，墨西哥政府打算在與特朗普政府談判時，提出向中國貨物徵收關稅及設法增購美國貨。其一知情人士稱，墨西哥將針對中國汽車、汽車零件及製成品徵稅，但沒有披露擬定的稅率。墨西哥經濟部未有回應報道。

貝森特同日接受彭博電視訪問說，他認為墨西哥提出的一個十分有趣提議，是按美國做法向中國進口貨品徵收同等關稅，認為如果加拿大仿效，那將是很好的姿態，「那麼我們可打造出抵禦中國進口貨湧入的『北美堡壘』」。

墨西哥是中國在拉美第二大貿易伙伴，進口中國汽車最多的國家，另也主要進口汽車零件、電子組件、廚房用品等。《紐約時報》去年12月報道，中國品牌汽車佔墨西哥新車銷量在5年間由近乎零升至9%。而美國雖然向中國汽車徵重關稅，但若經墨西哥轉口，則只需納2.5%關稅。墨西哥去年10月已把進口汽車關稅由15%調高至20%，被視為針對中國汽車銷售增長之舉。踏入今年以來，墨西哥開始嚴厲打擊廉價的亞洲進口產品，尤其是來自中國的商品，並對來自未簽訂自貿協定國家（如中國）的成衣徵收高達35%關稅，藉以向美國示好。

加拿大去年8月對其第二大貿易伙伴中國的電動車和鋼鋁加徵關稅，也被視作主要為與美國政策一致。至於加國去年底提出對中國半導體、太陽能板乃至關鍵礦物的第二波徵收關稅，尚未落實。路透社引述知情人士說，加國擬以此作為跟美國談判的籌碼。

另外，越南總理范明政昨日表示，將加快批發牌照予美國富商馬斯克的星鏈衛星上網服務，並設法平衡對美國的貿易順差，例如可能通過進口飛機、武器、液化天然氣、農產品和藥物等。越南對美國的貿易順差去年創新高，正謀避免美國加徵關稅。

中方稱美續施貿易限制將反擊

中國國務院副總理何立峰前晚出席中國美國商會晚宴時表示，中美擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，兩國經貿關係的本質是互利共贏，但若然美國繼續施加貿易限制，中國將會反擊。

（彭博社/路透社）