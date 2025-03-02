CNN：敵對勢力謀招攬被裁美國安僱員

至少兩國設網站 「領英」接觸聯邦僱員

CNN引述兩名消息人士稱，中俄想趁機招募最近被解僱、擁有安全許可的美聯邦僱員和可能被解僱的試用期員工，因他們可能掌握美關鍵基建設施和重要部門的資訊。消息人士指，至少兩個國家已設立招募網站，並開始在職場社交平台「領英」（LinkedIn）上積極接觸美國聯邦僱員。

據CNN看到一份由美國國海軍犯罪調查局（NCIS）撰寫的文件指出，情報界「高度相信」外國敵手正利用特朗普政府大規模裁員的計劃，嘗試招募美國聯邦僱員。 文件還顯示，外國情報官員接獲指示，瀏覽LinkedIn、TikTok、RedNote和Reddit等平台，以搜尋可運用的人力資源。消息人士稱，這些境外敵對勢力認為，現在是美僱員「最脆弱的時候」，他們「丟了飯碗，對被解僱憤怒」，「不難想像，這些有豐富聯邦機構知識卻被拋棄的僱員，對我國競爭對手和敵對勢力情報部門來說，是極具吸引力目標。」

這項情報似乎證實了美國官員的擔憂：大規模解僱可能讓外國情報機構有機可乘，意圖利用陷入財務困境或心懷不滿的前僱員。美國司法部近年起訴多名前軍事和情報官員，指控他們向中國提供美國情報。

（CNN/中央社）