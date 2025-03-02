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CNN：敵對勢力謀招攬被裁美國安僱員

【明報專訊】美國有線新聞網絡（CNN）前日（2月28日）報道，根據熟知近期相關情報的消息人士透露及CNN看到的一份文件顯示，中國和俄羅斯等美國境外敵對勢力近期指示其情報部門，趁華府大規模「瘦身」，加強招攬從事國家安全工作的被解僱或自覺很快被解僱的美國聯邦僱員。

至少兩國設網站 「領英」接觸聯邦僱員

CNN引述兩名消息人士稱，中俄想趁機招募最近被解僱、擁有安全許可的美聯邦僱員和可能被解僱的試用期員工，因他們可能掌握美關鍵基建設施和重要部門的資訊。消息人士指，至少兩個國家已設立招募網站，並開始在職場社交平台「領英」（LinkedIn）上積極接觸美國聯邦僱員。

據CNN看到一份由美國國海軍犯罪調查局（NCIS）撰寫的文件指出，情報界「高度相信」外國敵手正利用特朗普政府大規模裁員的計劃，嘗試招募美國聯邦僱員。 文件還顯示，外國情報官員接獲指示，瀏覽LinkedIn、TikTok、RedNote和Reddit等平台，以搜尋可運用的人力資源。消息人士稱，這些境外敵對勢力認為，現在是美僱員「最脆弱的時候」，他們「丟了飯碗，對被解僱憤怒」，「不難想像，這些有豐富聯邦機構知識卻被拋棄的僱員，對我國競爭對手和敵對勢力情報部門來說，是極具吸引力目標。」

這項情報似乎證實了美國官員的擔憂：大規模解僱可能讓外國情報機構有機可乘，意圖利用陷入財務困境或心懷不滿的前僱員。美國司法部近年起訴多名前軍事和情報官員，指控他們向中國提供美國情報。

（CNN/中央社）

相關字詞﹕境外敵對勢力（foreign adversaries） 國家安全 裁員 聯邦政府 特朗普2.0

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