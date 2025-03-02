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美倘斷援助 歐獨撐烏抗俄恐「有心無力」

【明報專訊】美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基會面不歡而散，外界關注美國萬一斷絕援烏，歐洲能否獨力支撐烏克蘭抗俄。目前歐洲國家雖對烏克蘭提供不少軍援，但他們的武器物流及烏軍部分制俄關鍵武器都仍依賴美國，假若美不再插手時歐洲國家援烏上或出現「心有餘而力不足」的情况。

烏軍部分制俄關鍵武器依賴美

澤連斯基曾提出需要有為數10萬至20萬人的國際部隊，才能阻止俄羅斯再發動攻擊。西方國家則研究組建最多3萬人的部隊，只專注在關鍵地點提供保障，及部署戰機和軍艦協助監控烏國空域和航道，並呼籲美國為此作為後盾，確保俄羅斯不會作出挑戰。軍備方面，歐洲雖然在供應武器比例超越美國，但關鍵武器如長程導彈和防空系統都由美國提供。西方國家亦無法單獨執行大規模軍事行動，他們供武烏克蘭都需美物流協助。

特朗普上周四與英國首相施紀賢會面後舉行記者會，稱英國有優秀的士兵和軍隊，「可照顧好自己」。不過，英國廣播公司（BBC）昨日報道指，英軍部隊目前僅約7萬人，有美國高級軍官私下質疑英軍近年縮減規模的情况。英國智庫國際戰略研究所（IISS）指俄國國防開支較歐洲整體的還要高，佔其國內生產總值（GDP）6.7%。英國上周才宣布，到2027年或之前將每年國防開支的GDP佔比從2.3%增至2.5%。在目前英國對烏克蘭的助力恐是杯水車薪。

歐缺俄烏戰最重要情報力

在上屆政府擔任國防部高官、現為智庫新美國安全中心高級研究員的沃蘭德（Celeste Wallander）稱，對澤連斯基而言，與美國關係惡化將增加歐洲國家對烏克蘭承諾的重要性。卡內基國際和平研究院的俄羅斯問題專家韋斯（Andrew Weiss）亦指出，歐洲沒有資源或團結度來填補空缺，也欠缺俄烏戰爭至關重要的情報能力。

（BBC/紐約時報/華盛頓郵報/中央社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕俄軍侵烏 澤連斯基 烏克蘭 俄羅斯 特朗普 美國

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