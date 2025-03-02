不滿有迹可尋 白宮罵戰惹設局質疑

消息人士告訴路透社，特朗普及其助手對澤連斯基的不滿已醞釀數周，覺得他阻撓盡快結束戰爭、恢復與俄關係及讓美國獲取利潤豐厚的礦產協議，特別是在聯合開發烏克蘭礦產的協議談判早前陷入僵局後，雙方分歧進一步擴大。消息人士又稱，就算後來雙方達成口頭協議，澤連斯基將到訪白宮，特朗普仍然心生不滿，並告訴心腹，他不喜歡澤連斯基爭取美國支持的方式，說他利用表演來贏得傳媒和國會的好感。

萬斯在場率先發難 記者指「伏擊」

對於邀請澤連斯基到白宮簽約，有白宮官員事前便稱「不合理」。故此，3名消息人士均稱，他們不覺得這場罵戰來得突然。有人甚至覺得一切是美方預設，特別是「無關要緊」的副總統萬斯竟然在場，且由他率先發難指摘澤連斯基，致局面走下坡。共和黨資深參議員格雷厄姆在白宮外對記者說，他事前忠告過澤連斯基審慎「切勿上鈎」，表示華盛頓今後將很難與澤連斯基打交道。

美國《大西洋雜誌》報道亦指出，事件有存心攻擊的濃厚味道，美方刻意在電視鏡頭前羞辱澤連斯基。英國《獨立報》、天空新聞台都有記者認為今次是「蓄意伏擊」，《華盛頓郵報》也引述一些歐洲官員稱，他們認為這是預備來攻擊澤連斯基的一場戲。不過，路透社亦引述兩名白宮官員說，沒人企圖給澤連斯基設局，他們以為澤連斯基到訪並簽署礦物協議，對特朗普而言是一場勝利。

（路透社/衛報/華盛頓郵報/大西洋雜誌）

（俄軍侵烏）