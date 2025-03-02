不滿有迹可尋 白宮罵戰惹設局質疑

【明報專訊】美國白宮橢圓形辦公室款客罕見公開罵戰。路透社昨天引述多名知情人士報道，爭吵可能源於特朗普及其幕僚對烏克蘭總統澤連斯基日積月累的不滿。不過，亦有分析認為副總統萬斯不尋常地參與會面，可能是存心挑起爭執，旨在使特朗普一方有藉口即時終止所有對烏軍援、排擠澤連斯基出和談之類的佈局。
消息人士告訴路透社，特朗普及其助手對澤連斯基的不滿已醞釀數周，覺得他阻撓盡快結束戰爭、恢復與俄關係及讓美國獲取利潤豐厚的礦產協議，特別是在聯合開發烏克蘭礦產的協議談判早前陷入僵局後，雙方分歧進一步擴大。消息人士又稱，就算後來雙方達成口頭協議，澤連斯基將到訪白宮，特朗普仍然心生不滿，並告訴心腹，他不喜歡澤連斯基爭取美國支持的方式，說他利用表演來贏得傳媒和國會的好感。
萬斯在場率先發難 記者指「伏擊」
對於邀請澤連斯基到白宮簽約，有白宮官員事前便稱「不合理」。故此，3名消息人士均稱，他們不覺得這場罵戰來得突然。有人甚至覺得一切是美方預設，特別是「無關要緊」的副總統萬斯竟然在場，且由他率先發難指摘澤連斯基，致局面走下坡。共和黨資深參議員格雷厄姆在白宮外對記者說，他事前忠告過澤連斯基審慎「切勿上鈎」，表示華盛頓今後將很難與澤連斯基打交道。
美國《大西洋雜誌》報道亦指出，事件有存心攻擊的濃厚味道，美方刻意在電視鏡頭前羞辱澤連斯基。英國《獨立報》、天空新聞台都有記者認為今次是「蓄意伏擊」，《華盛頓郵報》也引述一些歐洲官員稱，他們認為這是預備來攻擊澤連斯基的一場戲。不過，路透社亦引述兩名白宮官員說，沒人企圖給澤連斯基設局，他們以為澤連斯基到訪並簽署礦物協議，對特朗普而言是一場勝利。