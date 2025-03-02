美烏總統不歡而散 白宮下逐客令 會談前見記者爆罵戰沒簽礦協 華郵：華府考慮停軍援

萬斯稱外交手段解決 觸發「交火」

罵戰在原定特朗普與澤連斯基閉門會談前於白宮橢圓形辦公室上演了約10分鐘。導火線是萬斯表示可以通過外交解決烏戰，但澤連斯基稱他戰前曾跟俄羅斯總統普京簽訂烏東停火協議，之後雙方又簽訂天然氣合約和交換戰俘協議，但普京違反協議入侵烏克蘭，又沒履約落實交換戰俘，質問萬斯所謂「外交」解決戰爭究竟意思為何。萬斯隨即指摘澤連斯基在傳媒面前爭論並抨擊特朗普政府是「有失尊重」，並多次要求對方「感謝」特朗普和美國的援助，其間特朗普亦不時插話，批評澤連斯基「手上缺乏籌碼」卻「拿第三世界大戰作賭注」，稱如非有美國幫助烏克蘭將戰敗，指對方「不懂得感激」是「極不尊重美國」（見另稿）。

特朗普斥「拿三戰作賭注」「不尊重美」

美國新聞網站Axios昨報道，通過電視轉播而震驚全球的這一幕發生後，在另一房間等候的烏方官員對簽訂雙邊礦產協議仍抱有希望，但美國國務卿魯比奧和白宮國家安全顧問華爾茲其後要求澤連斯基等人提早離開，並取消兩人會後聯合記者會和午宴。澤連斯基取消當天餘下時間在美國的公開活動，當晚接受霍士新聞專訪時，承認會面結果對美烏雙方都不好，但拒絕道歉，表示烏方一向持非常開放和誠懇態度，「並不覺得我們（烏方）有做錯了什麼」。他昨日再發表長篇聲明，指美烏雖然經歷了艱難對話，但仍是戰略伙伴，指烏方仍準備好簽礦產協議。

特朗普會後於社交平台再度批評澤連斯基「不尊重」美國，稱若對方準備好尋求和平，可再來到白宮。華府一名官員向路透社稱，特朗普已無意繼續推動美烏礦產協議。《華郵》引述一名美國高官報道，特朗普已指示他們研究部分或全面暫停向烏克蘭交付軍援，這將牽涉價值數十億美元的關鍵雷達系統、軍車、彈藥和導彈。白宮新聞秘書萊維特前日表示，若澤連斯基不接受烏戰現實情况，不邁向真正持久和平，美國將不會繼續在戰事中無限支援烏克蘭。

歐多國聲援烏 俄嘲「完全失敗」

這場罵戰引起歐洲嘩然，紛紛聲援烏克蘭。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯在社交平台稱：「自由世界需要新領袖……歐洲人必須接受這一挑戰。」歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席科斯塔發表聯合聲明，呼籲澤連斯基保持「堅強、勇敢、無所畏懼」；英、法、德等多個歐洲國家領袖，強調將繼續援烏。德國副總理兼經濟部長昨日呼籲該國盡快發放30億歐元（約242億港元）軍援烏克蘭撥款，同時挪威亦計劃擴大對烏財政資助。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃稱，特、萬二人沒有揮拳打澤連斯基是展現了「奇蹟般的克制」，又形容澤連斯基訪美是一次「政治和外交完全失敗」，俄方要求烏克蘭去軍事化和去納粹化，以及承認戰場實際情况的目標不變。

（華盛頓郵報/華爾街日報/紐約時報/衛報/法新社）

（俄軍侵烏）