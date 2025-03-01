微軟亞馬遜籲調整晶片出口管制 恐華得利

拜登政府推出的人工智能（AI）擴散規則，將幾個國家置於三級類別中的第二級，以限制數據中心用於訓練AI模型的晶片出口，當中包括以色列、印度、沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國等國。特朗普團隊據報正制定更嚴格的晶片限制措施，並向主要盟國施壓，要求加強對中國晶片業的限制，顯示白宮有意擴大拜登時代遏制中國技術的行動。

推盟友轉向華購先進半導體

微軟總裁史密斯（Brad Smith）周四在公司博客文章中呼籲特朗普政府放寬和簡化晶片出口制度，指晶片出口管制措施限制了向「具有戰略重要性的市場」出口AI晶片，可能促使這些國家轉向中國購買先進的半導體，對中國急速擴張的AI業而言是一件大禮。他寫道：「如果保持不變，拜登的規則將使中國在逐步推廣自己的AI技術方面獲得戰略優勢，這與十年前中國在5G通訊領域的迅速崛起同出一轍。」

亞馬遜行政總裁賈西（Andy Jassy）數小時後不約而同地提出類似觀點。他在接受彭博電視訪問時說：「我想說，我們也擔心對一些是美國天然盟友的國家造成限制……他們需要更多晶片，因此我認為，如果我們不提供，基本上就等於把這些業務和關係拱手讓予可以提供晶片的其他國家……我認為與他們成為合作伙伴會更好。」

另外，獲提名掌管美國商務部工業及安全局（BIS）的凱斯勒（Jeffrey Kessler），周四在聯邦參議院銀行委員會的人事案聽證會上，被問及關於非法運送晶片的報道及他對出口管制政策與強化執法的看法時說：「這顯然令人極為擔憂。確保我們擁有強而有力的執法機制至關重要。」台積電發言人周三發聲明稱，台積電是一家「守法的公司」，自2020年9月中旬起就沒有再向華為出貨。

（路透社/華爾街日報/金融時報/彭博社）