普京稱跟美重啟接觸 斥西方精英阻撓

讚特政府務實 接觸有「希望」

普京出席俄羅斯聯邦安全局（FSB）會議時，讚美國新一屆特朗普政府「務實」、「現實」，摒棄了前幾屆政府許多俗套、「所謂的規則和救世主形式的意識形態陳詞濫調」。

他謂俄方與之接觸帶來了「一定程度的希望」。俄美皆有意恢復雙邊關係，逐步推動解決世界格局演進過程中累積的一大堆「體制上、戰略上的問題」，亦即烏克蘭危機及其他地區危機的肇因。不過他批評一些「西方精英」不樂見俄美恢復接觸，執意維持世界的不穩定狀態，說：「這些力量企圖對已經開啟的（俄美）對話作出干擾或損其信譽。」

美國與俄羅斯的代表繼上周二在沙特阿拉伯利雅得洽談重建經濟聯繫和解除制裁，周四又派出外交官和高級專家在土耳其伊斯坦布爾舉行了逾6小時閉門會談，磋商彼此駐對方使館的運作等問題。

另外，俄羅斯周五任命達爾奇耶夫（Alexander Darchiev）為新任駐美大使，填補自去年以來一直懸空的職位，被視為美俄關係破冰另一迹象。

（新華社/金融時報/紐約時報）

（俄軍侵烏）