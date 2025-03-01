專家潑冷水 指框架協議空洞沒保證

基金未提糾紛調解機制

美國杜克大學（Duke University）國際法教授邁耶（Tim Meyer）指，協議有關「重建投資基金」未提及一旦出現糾紛的調解機制。英國《金融時報》周四解讀指，協議的部分細節模糊，例如條款稱「可至少每年收取和再投資」開採礦藏的收入，「來促進烏克蘭安全和繁榮」，但並沒訂明所有礦產收入都將用於再投資，僅指以後進一步達成的正式基金協議才會「提到未來分配」。

另一方面，美國地質勘探局（USGS）評估，未有確切證據顯示烏蘊藏稀土，該國也沒有處理稀土的設施。烏克蘭地質部門則估算，開採該國已知最大10個礦區成本高達150億美元（約1170億港元），包括興建約20座全新處理設備等配套設施。美國有線新聞網絡（CNN）周四引述一名華府官員指，美方機密情報評估烏克蘭的稀土及其他礦物並非如特朗普官員認為般「值天價」，一名前拜登政府官員也向CNN表示，目前並未留意到有任何美國公司對參與烏克蘭採礦生意展現出強烈意願。

美國參議院外交關係委員會成員、民主黨的墨菲（Chris Murphy）周四批評，如協議沒寫明美烏雙方的實質義務，則只會「淪為廢紙」，領導撐烏的共和黨參議員蒂利斯（Thom Tillis）則指，如沒足夠強大的安全保證，美國商界將不敢投資烏礦業。

（路透社/CNN/Politico/國會山莊報）

（俄軍侵烏）