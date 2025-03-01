烏總統抵白宮簽礦產協議 沒安全保證 特朗普：美方開採人員足作「後盾」阻嚇俄

澤連斯基：不能對侵略者作任何妥協

英國《金融時報》周四報道，周二版本的美烏協議文本內容顯示，刪除了舊版本美方要求以價值5000億美元（約3.9萬億港元）所開採礦藏變現的收入，償還至今美國援烏開支的條文。美方此前亦要求對100%擁有重建投資基金，以掌全面決策權；新版協議則列明美國持有「最大百分比」的基金股權，且「按美國法律允許的程度下掌有決策權」。

綜合西方傳媒報道，最新版本協議仍然沒有列明美方向烏提供的具體軍事和安全保障，或者未來武器援助的承諾，只表明「美國政府支持烏克蘭獲取建立持久和平的所需的安全保證。締約方將尋求並確認任何保護共同投資所需要採取的步驟」。

特朗普稱相信普京將「守諾」不再侵烏

特朗普與到訪的英國首相施紀賢會面後舉行聯合記者會，稱在烏克蘭開採礦藏的美方人員有如「後盾」（backstop），他認為若有大量美國工人在烏開採稀土，以及「做其他美國有需要的事情」，將「不會有任何人來搞事」。特朗普不同意施紀賢認為若美國不為烏克蘭提供軍事後盾，普京終有一天將再度侵烏，稱：「我認為他（普京）將會信守承諾，我認識他已經很久，我不認為他會食言。」

施紀賢則表示，英國已準備好派地面及空中部隊到烏克蘭，特朗普則強調談維和前須先分別跟烏克蘭和俄羅斯「達成交易」，指美烏礦產協議將有助烏克蘭重新發展，並為美國納稅人收回援烏開支。特朗普又稱支持北約共同防禦機制，如英國需要支援他將跟對方站在同一陣線。

路透社昨日引述特朗普稱，礦產協議「將成為美烏未來關係的基礎」，「令美國成為開發烏克蘭礦物、稀土、石油和天然氣的伙伴」。代表美方談判的財長貝森特向霍士新聞台表示，協議已經定案，毋須再作磋商。

克宮稱俄控4區已公投入俄 不容爭辯

另一方面，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周四表示，已經「通過公投」加入俄羅斯聯邦的烏克蘭四個地區及克里米亞，是「俄羅斯領土不可分割一部分」，不容爭辯。俄軍2022年2月對烏克蘭開戰，先後攻陷了頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫爾松4個地區，並且舉行了不被國際認可、「決定加入俄羅斯」的公投。同年10月，俄羅斯總統普京簽署相關文件，批准該四區併入俄羅斯聯邦。俄國於2014年亦以具爭議的「公投」方式兼併了克里米亞半島。

（金融時報/路透社/衛報/彭博社/中新社/法新社/新華社）

（俄軍侵烏）