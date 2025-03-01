烏總統抵白宮簽礦產協議 沒安全保證 特朗普：美方開採人員足作「後盾」阻嚇俄

【明報專訊】烏克蘭總統澤連斯基在美東時間周五（2月28日）上午近11時半（本港時間周六近零時30分）抵白宮，跟美國總統特朗普會面，並簽署兩國礦產「框架協議」。會前特朗普表示，這項協議「非常公平」。澤連斯基則提到俄羅斯總統普京，強調「不能對侵略我們領土的殺手做出任何妥協」， 又認為「特朗普總統是站在我們這一邊的」。根據外泄的最新版協議文本，協議共有11項條款，包括雙方建立「重建投資基金」，透過共同持有方式合作，烏方將把所有未來相關自然資源資產貨幣化所得收入的一半投入基金，用於國家重建；惟協議沒有列明美國向烏克蘭提供的具體安全保障，僅稱「雙方將尋求確定保護共同投資的任何必要步驟」。特朗普周四表示，有開採礦藏的美國人員駐紮，「足以為烏方提供後盾」阻嚇俄羅斯，他亦深信美俄若達成協議，俄羅斯總統普京將「信守承諾」不再侵烏。
澤連斯基：不能對侵略者作任何妥協
英國《金融時報》周四報道，周二版本的美烏協議文本內容顯示，刪除了舊版本美方要求以價值5000億美元（約3.9萬億港元）所開採礦藏變現的收入，償還至今美國援烏開支的條文。美方此前亦要求對100%擁有重建投資基金，以掌全面決策權；新版協議則列明美國持有「最大百分比」的基金股權，且「按美國法律允許的程度下掌有決策權」。
綜合西方傳媒報道，最新版本協議仍然沒有列明美方向烏提供的具體軍事和安全保障，或者未來武器援助的承諾，只表明「美國政府支持烏克蘭獲取建立持久和平的所需的安全保證。締約方將尋求並確認任何保護共同投資所需要採取的步驟」。
特朗普稱相信普京將「守諾」不再侵烏
特朗普與到訪的英國首相施紀賢會面後舉行聯合記者會，稱在烏克蘭開採礦藏的美方人員有如「後盾」（backstop），他認為若有大量美國工人在烏開採稀土，以及「做其他美國有需要的事情」，將「不會有任何人來搞事」。特朗普不同意施紀賢認為若美國不為烏克蘭提供軍事後盾，普京終有一天將再度侵烏，稱：「我認為他（普京）將會信守承諾，我認識他已經很久，我不認為他會食言。」
施紀賢則表示，英國已準備好派地面及空中部隊到烏克蘭，特朗普則強調談維和前須先分別跟烏克蘭和俄羅斯「達成交易」，指美烏礦產協議將有助烏克蘭重新發展，並為美國納稅人收回援烏開支。特朗普又稱支持北約共同防禦機制，如英國需要支援他將跟對方站在同一陣線。
路透社昨日引述特朗普稱，礦產協議「將成為美烏未來關係的基礎」，「令美國成為開發烏克蘭礦物、稀土、石油和天然氣的伙伴」。代表美方談判的財長貝森特向霍士新聞台表示，協議已經定案，毋須再作磋商。
克宮稱俄控4區已公投入俄 不容爭辯
另一方面，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周四表示，已經「通過公投」加入俄羅斯聯邦的烏克蘭四個地區及克里米亞，是「俄羅斯領土不可分割一部分」，不容爭辯。俄軍2022年2月對烏克蘭開戰，先後攻陷了頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫爾松4個地區，並且舉行了不被國際認可、「決定加入俄羅斯」的公投。同年10月，俄羅斯總統普京簽署相關文件，批准該四區併入俄羅斯聯邦。俄國於2014年亦以具爭議的「公投」方式兼併了克里米亞半島。
（金融時報/路透社/衛報/彭博社/中新社/法新社/新華社）