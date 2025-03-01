梵蒂岡設籌款委員會應對財赤

教宗入院前圖削赤遭反對

教宗在2月14日入院前3天「為了支持宗座的服務並考慮到當前的經濟形勢」簽署法令增設5人委員會，每年評估分別需要募捐的項目和緩急先後，鼓勵信徒、教會和潛在籌款對象捐獻。

方濟各上任後努力削赤，2021年起已3度削減樞機主教的工資，去年9月又提出「零赤字」目標。惟路透社援引匿名知情人士報道，去年底在一個閉門會議上，負責教廷各部門的樞機等人強烈反削減預算、裁員及向外募捐計劃，並與教宗爭執。

教廷自2022年起，已沒有公布完整的財務報告。2022年報告的財赤為3300萬歐元，退休基金亦負債6.31億歐元。

梵蒂岡周五表示，正與雙側肺炎搏鬥的方濟各，在醫院度過了另一個平靜的夜晚。88歲的方濟各已經住院兩周，梵蒂岡周四晚的公告指出，教宗病情正在好轉。一名梵蒂岡官員指出，這是連續第二份醫療報告未將教宗的狀况描述為「危殆」，並補充說：「或許我們可以說，他已經度過了最危險的階段。」

（路透社/梵蒂岡新聞/Detroit Catholic）