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特白宮晤英揆 稱洽雙邊貿協免徵英關稅

【明報專訊】英國首相施紀賢周四到訪美國白宮跟總統特朗普會面，兩人其後舉行聯合記者會，特朗普稱美英正商討雙邊貿易協議，協議將讓英國避免遭美國加徵關稅。

施紀賢轉交英王邀請函

特朗普表示兩國貿易協議的框架將很快達成一致意見，又指美國財長貝森特、副總統萬斯、商務部長盧特尼克和國安顧問華爾茲將領導有關工作。當被問及施紀賢有否說服他放棄對等關稅時，特朗普稱對方在午餐時非常努力推動這件事，並認為他們很可能達成真正貿易協議，這樣關稅就不再必要了。施紀賢則表示跟對方舉行富有成效的討論，亦表示英美正磋商新經濟協議。

會談開始前，施紀賢將英王查理斯三世的國事訪問英國邀請函交予特朗普。特朗普曾在2019年他首任期間訪英，傳統上美國總統在第二個任期通常不會獲得正式的國事訪問英國邀請。施紀賢稱第二次的國事訪問邀請「確實有歷史意義」。

施紀賢訪美前宣布到2027年將每年國防開支的國內生產總值佔比從2.3%增至2.5%，同時將削減海外發展援助以實現前者目標，被批評是為討好特朗普。英國發展事務國務大臣多茲（Anneliese Dodds）周五宣布辭職以示不滿，稱削減國際援助會「剝奪絕望人群的食物和醫療服務」，嚴重損害英國聲譽。

（BBC/路透社/法新社）

相關字詞﹕施紀賢（Keir Starmer） 對等關稅 貿易協議 英國 特朗普 美國

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