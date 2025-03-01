華連環反擊美徵關稅 要脅反制 外交部斥借毒品問題施壓 商務部轟甩鍋推責

美國總統特朗普周四（2月27日）在其社交平台，再以堵截毒品芬太尼從中國流入美國為由，揚言下周二（3月4日）向中國進口貨額外徵收10%關稅。他周四在白宮向傳媒說，相關關稅是疊加在2月4日對華徵收的10%關稅之上，即是累計徵收20%關稅。新提出的落實時間，正值全國兩會在北京開幕。

斥美方恩將仇報 衝擊禁毒合作

中國外交部發言人林劍昨在記者會上說，美方再次以芬太尼問題為藉口，威脅對中國輸美產品加徵關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當利益。

他說，中方反覆聲明，貿易戰、關稅戰沒有贏家，美方單方面加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，損害兩國和全球利益。

林劍稱，芬太尼是美國的問題，本着人道主義精神，中國為美國應對芬太尼問題提供了支援。中方同美方開展了廣泛深入的禁毒合作，並取得顯著成效。他說，美方借芬太尼問題，執意搞關稅施壓訛詐，一意孤行，恩將仇報，不可能解決自身的關切，只會適得其反，對雙方在禁毒領域的對話與合作造成嚴重衝擊。

中國商務部發言人同日表示，美國此前以芬太尼等為由對中國加徵10%關稅，這次又威脅再次加徵關稅。這種行為純屬「甩鍋推責」，無益於解決自身問題，還會加劇美國企業和消費者負擔，並破壞全球產業鏈穩定。

（路透社/法新社/新華社/中新社）