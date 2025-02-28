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美最高院裁決 准續凍結156億援外撥款

【明報專訊】美國最高法院首席大法官羅伯茨周三（26日）晚對聯邦地方法院一項判決下令「行政暫緩」（administrative stay），容許特朗普政府在完成審查前，繼續凍結近20億美元（約156億港元）對外援助撥款，這被認為是特朗普施政的一大勝利。

美國總統特朗普上月20日就職當天，隨即宣布暫停所有對外援助，其後最少兩間人道救援組織入稟哥倫比亞特區聯邦地區法院，控告特朗普政府越權並違法撤銷國會批准的對外資助款項，法官阿里（Amir Ali）本月13日頒布強制命令，要求特朗普政府於本周四午夜限期前解除凍結撥款，司法部旗下副總檢察長辦公室周二就強制命令緊急上訴至最高法院。

「引起援外審查工作混亂」

署理副總檢察長哈里斯（Sarah Harris）批評阿里的命令超越司法權力，「引起政府對外援助審查工作的混亂」，她強調特朗普政府無法在「地區法院武斷定出的時間表內」完成審查。

此外，美國國務院周三晚確認，將削減92%對外援助相關資助撥款，指這可為聯邦財政預算節省近600億美元（約4680億港元）。近5800個美國國際開發署（USAID）與4100個國務院資助合約將因此被取消，只餘約500個USAID和2700個國務院合約獲保留。

（紐約時報/華盛頓郵報/路透社/Axios）

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