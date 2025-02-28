今簽礦約少安全保障 特朗普籲烏「忘掉入北約」

澤連斯基曾強烈要求美國在礦產協議中明確承諾軍事支持與安全保障。然而，媒體公布的協議文本並未包含任何明確的軍事支持條款，涉及安全保障的條款僅表示：美國支持烏克蘭獲得建立持久和平所需的安全保障。

澤連斯基周三承認，目前的礦產協議尚未包含任何具體的安全保障，但「我希望協議中最少有一句提及安全保障。這最終出現在文本中」。

特朗普周三在白宮舉行內閣會議時，被記者問起對烏克蘭安全保障事宜。他說：「我不會提供太多的安全保障。我們要讓歐洲來做這件事，因為歐洲是他們的鄰居。」

特朗普又淡化烏克蘭加入北約的前景，重申俄羅斯的觀點，即該問題是俄烏戰爭爆發的原因。他說：「北約？你們可以忘了它。我認為這可能就是整個戰爭開始的原因。」

施紀賢訪白宮 促美任「後盾」

尋求美國繼續支持烏克蘭的還有英國首相施紀賢（Keir Starmer）。他周四到白宮與特朗普會晤。他此行的核心目標是爭取美國擔當俄烏潛在停火協議的「後盾」。這也是法國總統馬克龍本周早些時候訪問白宮時所推動的議題。

會前《金融時報》報道，施紀賢計劃告訴特朗普，儘管英國將在加強歐洲軍事能力方面發揮關鍵作用，但美國仍需提供必要的支持。「如果沒有美國的軍事『後盾』，將無法有效威懾普京。」

另外，法國防長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）周四接受法國新聞電台France Info訪問時表示，法國正與烏克蘭談判，以獲取其礦產資源，部分用於軍事目的。勒科爾尼透露，法烏雙方自2023年10月起就該問題談判，強調與美國不同，法國並未將獲取烏克蘭礦產作為對基輔軍援的交換條件。勒科爾尼說：「我們不是在尋求補償，但我們的國防工業在未來30至40年內，將需要一定數量的關鍵原材料。」

（法新社/BBC/紐約時報）