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特朗普內閣會撐非閣員馬斯克 遏內部不滿

【明報專訊】美國「特朗普2.0」周三（26日）在白宮舉行上任後首次全體內閣會議，屬非內閣成員的「政府效率部」（DOGE）主管、富商馬斯克出席並成為會議主角，引起外界關注。會議花費大量時間維護馬斯克領導的政府「瘦身」工作，總統特朗普一度稱將把不滿意馬斯克的在場內閣官員「趕出會議室」，引發笑聲和掌聲。

特朗普：不滿就趕出去

特朗普在內閣會議上向在場者問道：「有人不滿意埃隆（馬斯克名字）嗎？」許多人聽後開始大笑，接着特朗普說：「如果有人不滿，我們就把他趕出去。有誰不滿嗎？」他進一步說：「大家都很尊重埃隆，以及他正在做的事情。」此時，與會者開始鼓掌，表達對馬斯克的支持。

美國人事管理局（OPM）上周六向逾240萬聯邦僱員發電郵，要求他們交代過去一周完成了什麼工作，馬斯克當天下午在X發文，強調「未作回應會被視作辭職」，引發爭議及不滿，國務院、國防部、國土安全部、能源部等高層分別指示旗下員工不用遵從馬斯克命令。

內閣會議上，特朗普邀請坐在後排的馬斯克上前辯解，後者身穿寫有「TECH SUPPORT」（技術支援）字樣的黑色T恤開始長篇大論，指自己職責是「謙卑地為特朗普政府提供技術支援」，特朗普敦促他「更強硬」，指示他可命令聯邦僱員交代工作進度，強調那是「把脈」——為排查是否真的有已死的公務員，或任何實際上不存在的「虛構僱員」在領薪。

穿「技術支援」衫 馬斯克主導會議

馬斯克稱，自己為推動上述工作而成為輿論抨擊對象，甚至「接獲不少死亡恐嚇」，但他有信心可在一年內削減15%政府開支，總值1萬億美元（約7.8萬億港元），否則美國「將面臨破產」。《紐時》報道，整場會議上，馬斯克的發言時間僅次於特朗普。

另一方面，特朗普會前在旗下社交平台Truth Social發文聲稱：「所有內閣成員都對埃隆極為滿意。」他其後又在會上稱，或許有人「少許不同意」馬斯克的做法，但他認為「所有人不單止開心」，更對此「興奮」。他回應記者提問時強調，內閣部長及其他官員都必須遵守經他指示所發出的命令。

白宮旗下的美國行政管理和預算局（OMB）和OPM周三晚向各個聯邦機構發備忘，要求它們按特朗普行政命令，最遲下月13日提交計劃書，削減不必要的聯邦職位與開支，以及就提高服務質素和效率提出建議，當中有多個部門及職位獲裁員豁免，包括軍方及聯邦制服人員；邊防、國安等執法部門職位，海岸防衛隊等制服軍事人員；美國郵政和直屬總統的行政人員等。

（紐約時報/法新社/CNN）

相關字詞﹕政府效率部（DOGE） 馬斯克 裁員 特朗普 美國

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