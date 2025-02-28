特朗普：3．4對華再加10%關稅 對加墨開徵25%關稅同日如期生效

特朗普自上月20日上台後，對全球多個貿易伙伴徵收新關稅，打響貿易戰，本月4日起對中國輸美貨品在原有基礎上加徵10%關稅，原本同日起生效的對墨西哥、加拿大貨品25%關稅（加國能源貨物只徵10%）獲延遲執行一個月至3月4日實施。他亦已簽總統公告，決定3月12日起把對所有進口美國的鋼、鋁關稅上調至25%。此外，特朗普指示旗下經貿官員研議對貿易伙伴開徵「對等關稅」，並最遲於4月1日提交報告。作為應對，中國商務部宣布向美國煤炭、農業機械等部分進口商品加徵10%至15%關稅，又對用於國防工業的稀有金屬實施出口管制，以及用法律手段反制，如對美國Google公司展開反壟斷調查等。

轟歐盟為搞垮美成立 預告25%關稅

歐盟亦成為特朗普徵稅目標。他周三（26日）在內閣會議上，再度抨擊與歐盟的不平衡經濟關係，稱很快會公布對歐盟輸美的汽車和其他貨品加徵25%關稅。特朗普說：「他們（歐盟）確實以不同方式佔我們的便宜。他們不接受我們的汽車，基本上也不接受我們的農產品，他們以各種理由拒絕。說實話，成立歐盟就是為搞垮美國。」然而，《金融時報》指出，二次大戰後，華盛頓鼓勵成立歐盟，以深化經濟一體化並降低發生衝突的風險。

歐盟委員會周三警告會對特朗普加徵關稅採取報復行動，強調「會堅決及立即回應不合理的貿易壁壘」。波蘭總理圖斯克昨也反擊特朗普言論，稱「歐盟的成立不是為了搞垮任何人，恰恰相反，它的成立是為了維護和平，以及加強我們跨大西洋的友誼」。

特朗普原本在周三表示，對加墨加徵的關稅將於4月2日生效，令人以為他再延遲實施，但商務部長盧特尼克隨即插嘴指出，加墨仍需滿足特朗普打擊芬太尼等要求，暗示新關稅措施仍可能在下周如期生效。特朗普隨後稱，兩國難以滿足有關要求。

（金融時報/法新社/路透社/Truth Social）