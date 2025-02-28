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《華郵》評論版全面轉右 貝索斯被轟懾於特朗普

【明報專訊】美國《華盛頓郵報》老闆、網購巨擘亞馬遜創辦人貝索斯周三（26日）宣布，《華郵》評論版將優先關注「個人自由與自由市場」，不會刊登與此立場相悖的觀點，並表示該版主編已因為有關改變而決定離任。貝索斯的決定引起憂慮，前總編巴倫批評貝索斯畏懼美國總統特朗普而令《華郵》背離傳統全面向右。

貝索斯周三在公告中寫道：「我們將每天撰寫文章，支持並捍衛兩大支柱：個人自由與自由市場。」他說：「這些觀點對美國至關重要。我也認為，在當前的思想與新聞評論市場中，這些觀點尚未得到充分代表。」他強調，雖然仍將涵蓋其他議題，但不會刊登與「個人自由與自由市場」這兩大核心立場相悖的觀點，「持相反觀點的文章，將留給其他媒體來發表」。

他指出，過去，報紙可將提供廣泛多元的評論版視為一項服務，在每天早晨將各種觀點送到讀者家門口，「但今天，互聯網已經在做這件事」。

主編辭職 桑德斯：寡頭壟斷媒體

貝索斯稱，評論版主編希普利（David Shipley）選擇辭職而拒絕領導這次改變。《紐約時報》報道，《華郵》評論版改變方針前，貝索斯、希普利及行政總裁劉易斯曾討論數周。希普利對新方向表示保留，憂慮長期以來包容多元觀點的編輯方針受影響。

特朗普再度當選總統後，部分傳媒及社交平台都出現妥協情况。其中《華盛頓郵報》去年10月宣布不再公開支持任何總統候選人、上月拒絕刊登諷刺貝索斯向特朗普跪拜的漫畫。

貝索斯的決定獲特朗普盟友支持，其中首富馬斯克在Ｘ讚「幹得好」。

不過，《華郵》首席經濟記者斯坦周三在X稱，貝索斯表明不會刊登或容忍不同觀點，是大規模干擾評論版職員。網媒Zeteo昨刊登《華郵》前總編巴倫的訪問，他說：「貝索斯基本上是害怕特朗普。他（貝索斯）判斷即使社論已夠溫和，但對特朗普而言仍是太嚴厲。」

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯在X發文，批評這是「寡頭壟斷媒體」的樣子，指貝索斯把《華郵》評論版轉向特朗普式右翼立場，並不令人驚訝。

《華郵》行政總裁劉易斯發備忘，指評論版方向改變不是偏袒任何政黨，而是為明確表明《華郵》作為一份報紙的立場，「這樣做對我們成為全美乃至所有美國人重要新聞刊物至關重要」。

（華盛頓郵報/紐約時報/衛報）

相關字詞﹕貝索斯 華盛頓郵報 新聞自由 特朗普 美國

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