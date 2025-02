特朗普推「金卡」代投資移民簽證 歡迎俄寡頭申請

特朗普在白宮橢圓形辦公室向記者表示,他將以所謂的「金卡」取代EB-5投資移民簽證計劃。EB-5計劃允許在美國投資並創造就業機會的外國人獲得擁有永久居民身分的「綠卡」。特朗普說:「這將賦予綠卡特權,並且成為獲得(美國)公民身分的途徑,有錢人將透過購買這張卡進入我國。」他表示相關計劃將在約兩周內展開。

威脅起訴用匿名來源作者傳媒

EB-5投資移民計劃是國會於1990年設立,現時投資門檻為105萬美元(指定區域是80萬美元),並須創造最少10個全職職位。周二在特朗普身旁的商務部長盧特尼克向記者表示,EB-5計劃都是「無稽、假裝和欺詐,而且是一種以低價獲得綠卡的方式。因此總統說,與其保留荒謬的EB-5,不如終止它」。

另外,特朗普不滿一本新書詆譭他,周三(26日)威脅要起訴使用匿名消息來源的作者和傳媒,外界認為他針對的是傳媒人沃爾夫(Michael Wolff)的爆料新書。在名為All Or Nothing: How Trump Recaptured America(暫譯《孤注一擲:特朗普如何重奪美國》)的新書中,沃爾夫指特朗普去年7月避過刺殺後一度「瀕臨崩潰」、第一夫人梅拉尼婭極度憎恨特朗普而兩人婚姻隨時爆煲等。

(路透社/中央社/法新社)