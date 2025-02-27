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施紀賢削援外增國防開支 被轟迎合特朗普做法可恥

【明報專訊】英國首相施紀賢周四（27日）到訪白宮會晤美國總統特朗普之前兩天，宣布到2027年，英國將把國防開支佔國內生產總值（GDP）的比重從目前2.3%提升至2.5%。然而，他同時宣布將通過縮減海外發展援助來為額外國防預算提供資金，有批評指這做法「可恥」。

施紀賢周二在國會下議院發表聲明說，國防開支比重提升意味英國國防開支將每年額外增加134億英鎊（約1320億港元）。他說，如果工黨政府贏得下屆大選，國防開支佔GDP比重將增加到3%。施紀賢同時表示，英國政府會將海外發展援助預算從GDP的0.5%降至0.3%。

英媒認為，施紀賢此時宣布提升國防開支佔比，可能與他會晤特朗普有關。特朗普此前要求北約成員國將國防開支的GDP佔比提升到5%。

類同美關USAID 被轟「錯誤節約」

《金融時報》指出，英國政府削海外援助，與特朗普政府關閉美國國際開發署（USAID）的做法如出一轍，因此這被視為施紀賢討好特朗普之舉。英國下議院國際發展委員會主席、工黨議員柴萍恩呼籲政府三思，指這是「錯誤的節約」，會讓世界變得更不安全。

設於倫敦的非政府組織「現在全球正義」（Global Justice Now） 認為，為了迎合特朗普，讓最貧困的人口付出代價，「對英國來說是可恥的一天」。

（獨立報/紐約時報/衞報）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕國防開支 特朗普 施紀賢（Keir Starmer）

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