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標普報告：開採烏稀土礦藏恐無利可圖

【明報專訊】烏克蘭擁有豐富礦物資源，當中的鋰、鈦、鈾等，更約佔全球已探明關鍵原材料蘊藏量的5%。惟專家指出鑑於礦牀的地質環境、位處俄軍佔領地或藏量不集中等因素，開採可能極為困難並不划算。另外，評級機構標普本月一份報告指出，烏克蘭政府關於國內稀土資源的預測是基於「蘇聯時代對一些難以開採的稀土礦牀的評估」，有關烏克蘭的稀土礦藏開採可能無利可圖。

位處俄佔區藏量不集中難開採

烏克蘭在超過8700個已勘探的礦牀中，擁有117種最常用工業礦物，其中有20種屬於美國地質勘探局（USGS）所列的關鍵原料。據2024年世界礦業數據（World Mining Data），烏克蘭是全球第40大礦產國。其錳、鈦、石墨產量，依次位列全球第8、第11和第14。烏克蘭又擁有歐洲最大的鈾儲量；航空業需要的鈹（beryllium）藏量「可滿足全球40年的生產需求」。烏克蘭還蘊藏鑭（lanthanum）、鈰（cerium）、鈧（scandium）等稀土。稀土一般指17種元素，可用於生產武器、無人機、風力發電機、電子產品等，對經濟或能源起着關鍵或戰略作用的產品。

不過，由於交通不便、基礎設施陳舊、不發達及缺乏投資，烏克蘭大部分礦產仍未開採。例如作為電池關鍵成分的鋰，烏克蘭儲量約50萬噸，佔歐洲鋰礦蘊藏量的三分之一，為歐洲最大的鋰資源國，卻從未開採。6處已知的稀土礦牀也只有一處發了商業開採牌照。

專家：開發需納入掃雷計劃

此外，該國約有53%礦牀位於盧甘斯克、頓涅茨克等烏東地帶，惟經3年戰爭，那些礦牀已落於俄軍控制範圍。其餘地區的蘊藏，則可能需要大量人力物力的前期投資；例如含有稀土化合物、鈮等元素的諾沃波塔夫斯克（Novopoltavske）礦，開採資金需要3億美元。加上作戰期間的佈雷問題，亦使採礦難以一蹴而就；有專家在最近慕尼黑安全會議上說：「任何開發烏克蘭礦產資源的提議將需要納入掃雷計劃才能切實可行。」

（法新社/BBC/福布斯/ReliefWeb/標普報告）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕關鍵礦物 礦產 稀有金屬 烏克蘭

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