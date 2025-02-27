美烏礦產協議達共識 特朗普：周五簽 設基金投資烏項目 未提安全保障

【明報專訊】烏克蘭及美英傳媒周二（25日）報道，烏克蘭與美國已就礦產協議條款達成共識，烏總統澤連斯基最快周五（28日）到華盛頓與美國總統特朗普簽署協議。烏克蘭《真理報》披露最新協議草案有11條款，美國撤回此前要求烏克蘭提供5000億美元礦產收益的條款，而是由美烏共同成立重建投資基金，烏方將把國有礦產源資未來收入的50%注入該基金，用於投資烏克蘭項目，美國將擁有該基金最大的經濟利益。惟協議沒有明確列出烏克蘭一直要求美國提供的安全保障或未來武器援助的承諾。澤連斯基昨在基輔向記者稱協議尚未敲定，其後一名白宮官員向路透社表示，既然澤連斯基稱協議未敲定，對於是否該邀請對方與特朗普會面存疑。不過，特朗普昨在白宮內閣會議上證實，澤連斯基周五會到華盛頓簽署礦產協議。
烏克蘭總理什米加爾稱，美烏已準備好協議的最終版本，政府將於周三批核。《金融時報》和烏克蘭《真理報》看到的版本皆顯示，該協議將成立一個基金，烏克蘭會把國有礦產資源（包括石油和天氣）及相關未來所得的50%投入該基金，該基金將用於投資烏克蘭項目。《金融時報》指這不包括目前已為烏克蘭政府帶來收入的礦產資源，意味不會影響烏克蘭石油天然氣公司（Naftogaz）或烏克蘭石油天然氣公司（Ukrnafta）的現有業務。不過協議未提及基輔最初堅持要求美國提供的安全保障，並留下一些關鍵問題，例如美國在該基金中的持股規模及「共同擁有權」的具體條款，這將在後續協議中釐清。
《紐約時報》報道，美國將在該基金中擁有美國法例允許的最大財務利益，美國承諾支持烏克蘭未來經濟發展。綜合傳媒報道，協議提到烏克蘭的「安全」，但沒明確列出美國的承諾，只表明「美國將投資於一個穩定、繁榮的主權烏克蘭，致力實現持久和平，並支持確保安全所做的努力」。
領導談判的烏克蘭副總理兼司法部長斯特凡尼希娜說：「礦產協議只是整個計劃中的一部分。我們多次聽到美國政府說，這是大局的一部分。」
美欲確保投資優先權 歐傳洽烏礦產
烏官員表示，澤連斯基最快周五簽署協議。特朗普周二說：「我聽說他（澤連斯基）將於周五到來。如果他願意，我當然沒有問題。」他表示，作為該協議的回報，烏克蘭會獲得「繼續戰鬥的權利」。被問及美國會否繼續供烏武器和彈藥，特朗普說：「也許會，直到我們與俄羅斯達成協議為止。」特朗普日前稱，普京會接受歐洲維和部隊部署在烏克蘭，但克宮周二重申不能接受。
Euronews周二援引協議草案報道，美國希望確保與烏克蘭的礦產協議，將優先於烏克蘭對其他盟友（包括歐盟）的義務，即使烏克蘭未來加入歐盟。歐盟工業戰略專員塞茹爾內表示，他周一訪問基輔時，就關鍵礦產向烏克蘭提出「雙贏」協議。不過歐盟委員會發言人雷尼爾周二否認此說。
轟趁火打劫 學者：美如黑幫勒索保護費
白宮曾表示，即使礦產協議中沒有具體安全保障，但只要美國在烏克蘭有經濟利益，就能阻止俄羅斯未來再侵烏。哥倫比亞大學政治學者福特納稱，美國在烏克蘭處於水深火熱之際，明目張膽索取礦產財富，讓人「感覺像勒索保護費的黑幫」。另有專家表示，特朗普的交易式外交向盟友發出一項信息：美國在協助盟友或履行義務上不可信，同時也告訴敵手，他願意為了短期勝利放棄長遠的戰略利益。
《紐時》指出，美國信譽降低，可能會促使中國試探美國捍衛台灣的承諾。