美烏礦產協議達共識 特朗普：周五簽 設基金投資烏項目 未提安全保障

烏克蘭總理什米加爾稱，美烏已準備好協議的最終版本，政府將於周三批核。《金融時報》和烏克蘭《真理報》看到的版本皆顯示，該協議將成立一個基金，烏克蘭會把國有礦產資源（包括石油和天氣）及相關未來所得的50%投入該基金，該基金將用於投資烏克蘭項目。《金融時報》指這不包括目前已為烏克蘭政府帶來收入的礦產資源，意味不會影響烏克蘭石油天然氣公司（Naftogaz）或烏克蘭石油天然氣公司（Ukrnafta）的現有業務。不過協議未提及基輔最初堅持要求美國提供的安全保障，並留下一些關鍵問題，例如美國在該基金中的持股規模及「共同擁有權」的具體條款，這將在後續協議中釐清。

《紐約時報》報道，美國將在該基金中擁有美國法例允許的最大財務利益，美國承諾支持烏克蘭未來經濟發展。綜合傳媒報道，協議提到烏克蘭的「安全」，但沒明確列出美國的承諾，只表明「美國將投資於一個穩定、繁榮的主權烏克蘭，致力實現持久和平，並支持確保安全所做的努力」。

領導談判的烏克蘭副總理兼司法部長斯特凡尼希娜說：「礦產協議只是整個計劃中的一部分。我們多次聽到美國政府說，這是大局的一部分。」

美欲確保投資優先權 歐傳洽烏礦產

烏官員表示，澤連斯基最快周五簽署協議。特朗普周二說：「我聽說他（澤連斯基）將於周五到來。如果他願意，我當然沒有問題。」他表示，作為該協議的回報，烏克蘭會獲得「繼續戰鬥的權利」。被問及美國會否繼續供烏武器和彈藥，特朗普說：「也許會，直到我們與俄羅斯達成協議為止。」特朗普日前稱，普京會接受歐洲維和部隊部署在烏克蘭，但克宮周二重申不能接受。

Euronews周二援引協議草案報道，美國希望確保與烏克蘭的礦產協議，將優先於烏克蘭對其他盟友（包括歐盟）的義務，即使烏克蘭未來加入歐盟。歐盟工業戰略專員塞茹爾內表示，他周一訪問基輔時，就關鍵礦產向烏克蘭提出「雙贏」協議。不過歐盟委員會發言人雷尼爾周二否認此說。

轟趁火打劫 學者：美如黑幫勒索保護費

白宮曾表示，即使礦產協議中沒有具體安全保障，但只要美國在烏克蘭有經濟利益，就能阻止俄羅斯未來再侵烏。哥倫比亞大學政治學者福特納稱，美國在烏克蘭處於水深火熱之際，明目張膽索取礦產財富，讓人「感覺像勒索保護費的黑幫」。另有專家表示，特朗普的交易式外交向盟友發出一項信息：美國在協助盟友或履行義務上不可信，同時也告訴敵手，他願意為了短期勝利放棄長遠的戰略利益。

《紐時》指出，美國信譽降低，可能會促使中國試探美國捍衛台灣的承諾。

（金融時報/紐約時報/法新社）

（俄軍侵烏）