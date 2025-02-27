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瑙魯賣護照籌款救國 定價82萬 集資遷國民避海水上升

【明報專訊】太平洋島國瑙魯（Nauru）面對全球暖化引發的海平面上升沒頂危機，決定以定價低至10.5萬美元（近82萬港元）出售可供免簽證前往包括香港在內89個國家地區的「黃金護照」，為低窪居民遷往較高海拔內陸的計劃集資。

瑙魯護照持有人可以免簽證前往香港、愛爾蘭、英國、新加坡、阿聯酋等89個目的地。外國人毋須親赴瑙魯或放棄原有國籍，年滿18歲沒有刑事紀錄就可申請。成人一本10.5萬美元，連手續費需花費13萬美元（約101.4萬港元）；2人至4人家庭費用為13.75萬美元（約107.3萬港元），5人或以上家庭（限直系親屬）14.5萬美元（約113.1萬港元）。成人護照有效期為10年，兒童為5年，容許續簽。辦理時間通常為3至4個月。另外，當局表示提供稅務優惠，沒有強制逗留要求。

89地免簽 沒強制居留供稅務優惠

瑙魯位於澳洲悉尼東北約4000公里，是一個獨立的珊瑚島，最高點僅海拔61米。該國預計隨着氣候暖化海水上升，全國約1.3萬人口之中，最終有九成人口都得遷移。惟首階段遷徙的預計成本就逾6000萬美元（約4.7億港元）。

該國希望「黃金護照」計劃推出首年可籌集到570萬美元，之後逐步增至4300萬美元，即等於該國政府總收入的近20%。

瑙魯總統阿迪昂（David Adeang）接受法新社採訪時說：「對於瑙魯，這不僅關乎適應氣候變化的問題，更關乎保障後代有永續而繁榮的未來。這不止是為了生存。而是要確保後代擁有安全、適應力強兼可持續的家園。」

（法新社/澳洲SBS）

相關字詞﹕瑙魯 護照 海水上升 全球暖化

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