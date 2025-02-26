普京願供美能源稀土 稱兩國企業正接觸

特朗普周一於其社交平台Truth Social發文，稱他與普京正討論「重大」經濟協議，作為商討結束俄烏戰爭的一環，說：「我正與俄羅斯總統普京就結束戰爭及美俄之間將進行的重大經濟發展交易進行認真嚴肅討論。會談進展相當順利！」

普京在周一晚俄羅斯國營電視台播出的專訪中表示，為解決包括烏克蘭危機在內的複雜問題，俄美必須邁出致力於提升兩國間信任水平的第一步。普京稱，莫斯科願讓美國獲取俄方稀有礦產，指俄國擁有的稀土遠多於烏克蘭，俄方「準備與包含美國在內的境外伙伴」合作開發這些礦藏。他說：「在稀土蘊藏量上，俄羅斯屬於前列位置。至於新領土（意指被俄羅斯佔領的烏克蘭地區），我們準備好吸引外國伙伴，那兒也有一定數量的蘊藏量。」根據美國地質勘探局（USGS）資料，俄羅斯的稀土蘊藏量估計達380萬公噸，僅次於中國、巴西、印度和澳洲。

對於美國總統特朗普早前宣布對所有進口鋼鋁加徵25%關稅，普京說，俄方會考慮與美國企業在鋁業領域開展合作，指美國鋁業企業在俄營運能「賺大錢」，相應數量的鋁也能以完全可接受的價格進入俄國內市場。普京指出，如果美國撤銷制裁，俄羅斯就可向美輸出200萬噸鋁。

「需歐洲參與俄烏停戰談判」

當被問到俄美是否正在烏克蘭危機談判框架內討論重大經濟項目時，普京回答：「是的，我們的一些公司正在接觸，討論此類經濟項目。」普京又表示，需要歐洲參加烏克蘭危機談判進程，「歐洲之前拒絕與俄羅斯談判。如果他們想回來，那沒問題」。

（路透社/CNN/新華社/中央社）